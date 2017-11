Pub

Há um novo romance a ser escrito, ao mesmo tempo que a escritora italiana trabalha na adaptação da Tetralogia de Nápoles à televisão.

Passou mais de um ano desde que o jornalista Claudio Gatti anunciou ter descoberto a verdadeira identidade da autora de A Amiga Genial. De então para cá, Elena Ferrante tem-se mantido em silêncio. E os fãs da Tetralogia de Nápoles temeram não voltar a ler nenhum livro dela, uma vez que em entrevistas anteriores Ferrante sempre fez questão de manter o anonimato dizendo que se tratava de uma condição essencial para o seu trabalho.

Mas parece não há motivos para temer. Numa entrevista recente ao Il Librario, uma publicação italiana, dedicada à literatura, o editor Sandro Ferri disse: "Sei que ela está a escrever, mas neste momento não posso dizer mais nada." Sandro Ferri, que é um dos responsáveis pela editora E/O, que publica os livros de Elena Ferrante, adiantou, no entanto, que não espera editar nenhum livro novo na autora em 2018.

O que ficou claro é que Ferrante está a escrever um novo romance, para além de estar também a trabalhar no argumento da série de televisão baseada na Tetralogia de Nápoles, com realização de Saverio Costanzo, e que deverá estrear no próximo ano no canal italiano RAI. Segundo o jornal inglês The Guardian, a série que conta a história de Lènu e Lila irá passar também na HBO. As gravações começaram em outubro.