A cantora terá um tema novo na banda sonora do filme "Uma Viagem no Tempo", que estreia a 8 de março.

Sade Adu está de volta após oito anos de silêncio com uma música nova. Quem o anunciou foi a realizadora Ava DuVernay, que explicou no Twitter como a cantora aceitou o convite para fazer uma música para o seu filme, A Wrinkle in Time, que tem estreia marcada para 8 de março, nos EUA e em Portugal.

"Nunca pensei que ela aceitasse, mas perguntei na mesma", escreveu a realizadora norte-americana de A Wrinkle in Time (Uma Viagem no Tempo), filme baseado no clássico infantil de 1963, de Madeleine L'Engle e que conta no seu elenco com estrelas como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Storm Reid, Zach Galifianakis e Chris Pine.

A produção é da Walt Disney Pictures. Na banda sonora, além de Sade encontram-se temas de Demi Lovato, Sia, DJ Khaled e Kehlani, entre outros. A música original foi composta por Ramin Sjawadi, mais conhecido por ser o autor da música do genérico de Game of Thrones.

A canção de Sade chama-se Flower of the Universe e contou com a colaboração do produtor de hip hop No I.D.

O último disco de originais de Sade foi Soldier of Love, de 2010. Nascida da Nigéria há 59 anos, Sade cresceu no Reino Unido e é autora de, entre outras temas, o popular Smooth Operator.

