E se isto agora fosse uma comédia de costumes

Um casal chega de férias. Tem a caixa de correio cheia, a luz foi cortada porque na sua ausência ninguém pagou a conta, há um certo cheiro a mofo no ar. Sara e Pedro abrem as janelas. Mas aparecem os vizinhos, Nuno e Sílvia, e as coisas estranhas continuam a acontecer. De onde vêm aquelas flores? Onde está o gato? Os amigos comportam-se como se aquela casa fosse sua. E, de repente, é como se os verdadeiros donos só estivessem de visita. Eles ficam perplexos.

Está dado o mote para esta peça, Perplexos, que o dramaturgo alemão Marius Von Mayenburg escreveu em 2010 e que até dia 6 de maio se apresenta no Teatro São Luiz, em Lisboa, com encenação de Cristina Carvalhal.

"Achei que esta era o sítio ideal para fazer este texto porque é um teatro à italiana, onde normalmente existiam estas peças de quatro personagens, estas comédias de costumes, de portas, com estes cenários a fazer as paredes", explica a encenadora. "Esta peça é uma paródia ao teatro antigo."

Nos primeiros minutos ainda podemos acreditar que estamos perante uma dessas "peças antigas" mas logo a ilusão se desfaz. As personagens têm todas os primeiros nomes dos atores (Nuno Nunes, Pedro Lacerda, Sara Carinhas e Sílvia Filipe), no entanto, a verdade é que as personagens estão sempre a mudar. Aquilo que parece logo deixa de o ser. Estamos sempre a recomeçar do zero.

"É uma peça com muitas camadas", explica a encenadora. "Tem esta camada do humor, mais imediata", que vem do facto de as personagens estarem sempre a ser surpreendidas com as reviravoltas do texto. Depois, é também uma peça sobre as relações humanas. "Sobre estas relações de poder que existem no tecido social, a forma como as pessoas se tratam umas às outras, a mulher da limpeza, o filho, o papel da babysitter. Não é uma crítica, mas é brincar com a forma como um certo tecido social está organizado." A maneira como os membros de um casal se tratam por "tesouro" ou como dois casais amigos se comportam num jantar temático em que têm de ir vestidos de "Noites do Norte": há um alce, uma viking, um esquiador e até há um vulcão em erupção.

Depois há ainda uma camada meta teatral, "em que se fala do teatro dentro do teatro". Esta é uma "comédia a brincar às comédias de costumes", que acaba por abordar uma "série de tiques do teatro moderno, como as personagens, a existência (ou não) de narrativa, ou a quarta parede", explica a Cristina Carvalhal. "É uma peça que questiona o que é o teatro que estamos acostumados a ver." Isso acontece, por exemplo, quando finalmente os atores abrem a encomenda e descobrem lá dentro a cabeça de Pedro Lacerda: "Isto também é um desafio às convenções do teatro", diz a encenadora. Porque a convenção diz-nos que devemos acreditar que aquela "é" a cabeça do ator. Mas nós não acreditamos realmente, pois não?

Por fim, há ainda uma camada mais filosófica, recorrendo ao texto A Gaia Ciência, de Nietzsche, e que "rima" com tudo o resto. "Aqui parece que a memória foi erradicada. As personagens vão trocando sempre, as situações alteram-se, e é uma crítica ao perigo de se viver sem passado, de apagarmos tudo. De não sermos historicamente responsáveis", explica a encenadora. Como no texto de Nietzsche. A morte de Deus "é um símbolo da morte de todos os referentes. O que torna tudo possível".