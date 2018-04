Pub

Os ritmos cabo-verdianos marcaram a última noite do Caparica Primavera Surf Fest, onde Ricky Boy e Loony Johnson iniciaram uma a festa encerrada por Sara Tavares

Nasceu e cresceu em Portugal, mas a alma está em Cabo verde, a terra dos pais, onde se inspira para fazer a sua música. Loony Johnson foi o segundo a subir ao palco do Caparica Surf Fest. Era, aliás, a sua estreia num festival e até o filho, de oito anos, veio assistir, mas o nervosismo, natural numa ocasião destas, não o amedrontou e, durante cerca de uma hora e meia, conseguiu transformar as praias da Caparica numa pequena Cidade da Praia.

Tal como antes havia feito o "compatriota" Ricky Boy, com um espetáculo cheio de ritmo, dança e festa, que teve como um dos momentos mais altos a participação surpresa de Djodje, seu antigo companheiro nos TC e uma das maiores estrelas da atual música cabo-verdiana, como se percebeu pela reação do público aquando da sua entrada em palco.



O mote da noite foi a frase "levanta o pé do chão", ordem que o público cumpria de imediato, transformando o recinto do festival numa imensa pista de dança, onde nem faltaram alguns pares a dançar bem apertadinhos, embalados pelos ritmos da kizomba de alguns temas mais românticos. Djodji voltaria ainda ao palco, tal como Ricky Boy, durante o concerto de Loony Johnson, para um final apoteótico com os três palco, acompanhados de um corpo de bailarinos em que ninguém conseguiu por onde no chão. "Esta é uma noite de família e estes rapazes também são a minha família. Fazemos musica juntos todos os dias e hoje também tínhamos de estar aqui juntos", explicou no final Loony Johnson.

Em casa também se sentiu Sara Tavares, a quem coube encerrar a edição deste ano do Caparica Primavera Surf Fest. Começou de forma mais suave, mas depressa começou também a tirar o pé do chão. Só ficou por saber se, no final, sempre conseguiu saborear a tal cachupa que tantas vezes pediu ao longo do concerto.

