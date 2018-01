Pub

Investigação da historiadora Emília Ferreira desfaz alguns dos mitos em torno da primeira grande exposição em Portugal, há 136 anos.

Já passava das duas da tarde quando D. Luiz e D. Maria Pia, D. Affonso e D. Maria Christina entraram no Palácio Alvor, às Janelas Verdes, em Lisboa, para inaugurarem a Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola. A presença dos dois casais reais ilustra a importância do evento, primeiro do género em Portugal e um dos primeiros no mundo a usar a luz elétrica, nesse dia 12 de janeiro de 1882.

Entre o assombro e as críticas de que dá eco a imprensa da altura, são muitos outros os méritos dessa exposição. Isso mesmo destaca a historiadora de arte Emília Ferreira no livro que recentemente publicou sobre o tema. Lisboa em Festa: A Exposição Retrospetiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola 1882. Antecedentes de Um Museu deita por terra algumas "verdades" feitas em relação "ao mais notável acontecimento cultural do século XIX no nosso país".

"Sempre se disse que a exposição de Londres tinha sido um grande sucesso e por isso se quis fazer a de Lisboa. Não é verdade", defende a também diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado. A exposição de Londres de que fala Emília Ferreira aconteceu no ano anterior, em 1881, quando o South Kensington Museum (atual Victoria & Albert Museum) convidou Portugal a integrar uma exposição dedicada às artes ornamentais portuguesa e espanhola.

Para que o país pudesse responder ao convite de Inglaterra, foi nomeada uma comissão executiva liderada por Delfim Guedes, inspetor da Academia Real de Belas-Artes. Grandes obstáculos logo se levantaram: tinham apenas dois meses para reunir as peças, numa época em que Portugal não tinha ainda um museu nacional nem tão-pouco existia um inventário do património móvel do país. "Mesmo nos dias de hoje, se falarmos em organizar uma exposição para daqui a dois meses, as pessoas dizem logo "isso é impensável"", contextualiza Emília Ferreira. "E hoje temos computadores, e-mails, eles não tinham. Os problemas com que se depararam, de mobilidade dentro do próprio país, de não terem onde dormir, onde comer, e chegarem lá e o pároco não estar... E, no entanto, foi tudo feito de uma forma tão absolutamente profissional", sublinha.

Através de documentação encontrada em diversos arquivos - Biblioteca Nacional, Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Arte Antiga, Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Victoria & Albert Museum, entre outros -, a historiadora de arte refaz a aventura dessa comissão.

Foi nessa documentação que Emília Ferreira encontrou a certeza de que este grupo de homens - Alfredo de Andrade, José Luís Monteiro, António Tomaz da Fonseca, Ignacio de Vilhena Barbosa, Augusto Filippe Simões e Teixeira de Aragão -, que faziam parte de uma elite que alimentava o sonho da criação de um museu nacional, vê na participação portuguesa na exposição londrina a oportunidade para atingir esse objetivo antigo.

"Lisboa recebe o convite em março, em abril é formada a comissão e meia dúzia de dias depois eles estão a fazer a proposta de se repetir a exposição em Lisboa. Portanto, ainda não havia a mais pequena noção se ia ser um sucesso ou não em Londres e eles já estavam a dizer "queremos fazer cá. Podemos?"", conta. Apesar de só em junho a comissão ser reconduzida tendo em vista a realização da exposição em Lisboa, "eles começaram logo em abril a trabalhar nela", garante. E explica porquê: "Quando abordam os proprietários das obras põem logo a hipótese de, se não emprestarem [as peças] para Londres, emprestam para Lisboa? E houve logo gente que disse que sim. Isso foi uma descoberta maravilhosa, aquela satisfação de se poder contrariar uma ideia comum", relata, sobre esta investigação que foi a sua tese de doutoramento, defendida em 2010 e que agora é publicada na coleção Estudos de Museus, uma parceria entre a editora Caleidoscópio e a Direção-Geral do Património Cultural.

Chama ainda a atenção para outra dificuldade: ultrapassar a desconfiança de freiras, cabidos e particulares em emprestar os seus tesouros. "Em 1881 ainda havia quem tivesse memória de em 1834, data da extinção das ordens religiosas, ter havido um saque aos mosteiros. As pessoas estavam desconfiadas em relação à segurança do seu património", contextualiza.

Os méritos da exposição

Ainda decorria a exposição em Londres - entre maio e setembro de 1881 - e já em Lisboa se iniciavam as obras no Palácio Alvor, arrendado pelo Estado dois anos antes tendo já em mente a instalação de um museu nacional. E continuavam as "excursões artísticas e arqueológicas" dos membros da comissão pelo país para recolha de obras de arte a mostrar na exposição lisboeta.

Uma iniciativa pensada com todo o cuidado, como nota Emília Ferreira: "Perceber todo o processo, toda a modernidade daquele pensamento, a dedicação, o profissionalismo e o rigor daquele grupo de homens foram para mim as grandes descobertas." A modernidade do pensamento explica-a através de algumas opções: a publicação de um catálogo, ainda durante a exposição, contrariamente ao que acontecera na exposição de Londres, sendo certo que o catálogo incluía imagens, algo quase inédito até então. Ou ainda a organização das peças por famílias de objetos - cerâmica, pintura, ourivesaria -, em vez da mais tradicional arrumação por proveniência.

Inédito em Portugal e quase na Europa foi também o uso da luz elétrica, algo que funcionava também como um chamariz. Aliás, o custo deste pioneirismo era expresso no preço dos bilhetes noturnos, mais caros do que os diurnos. O rigor e profissionalismo, sustenta, vê-se nos minuciosos registos que mantiveram, não só nos formulários de empréstimo e devolução de cada obra como também na questão dos seguros e do transporte das obras. "Aliás, havia o mito de que não se tinha feito seguros, que as peças tinham vindo para Lisboa e não tinham sido devolvidas... E eu vi ali tudo, tudo anotado ao pormenor de se registar o pagamento de um bilhete ou uma gorjeta paga a um moço de fretes." Além disso, nota, houve deste o início a preocupação em fazer um primeiro inventário do património móvel, bem como cuidado na apresentação das peças, sendo algumas restauradas antes de serem expostas.

Quanto aos cem mil visitantes que se diz terem visitado a exposição que até maio ocupou diversas salas do Palácio Alvor, onde se mostravam peças nacionais e espanholas desde a Idade Média até ao século XVIII, Emília Ferreira não encontrou provas de uma afluência tão numerosa. Os registos comprovam a venda de 31 842 bilhetes, sendo certo que estudantes, jornalistas, colecionadores e operários podiam entrar gratuitamente. "Não sei quantas pessoas visitaram a exposição, mas se venderam 31 mil bilhetes, creio que possam ter chegado muito perto dos cem mil visitantes."

Emília Ferreira, historiadora de arte e atual diretora do Museu do Chiado | Álvaro Isidoro/Global Imagens

De qualquer forma, e como refere o relatório final da comissão, com os bilhetes e catálogos vendidos, o orçamento não fora todo gasto - apesar de mais de metade ter sido aplicado nas obras do palácio. E deixa uma sugestão: o excedente seria o suficiente para garantir o funcionamento de um museu nacional. Demonstrada a viabilidade económica para lá da quantidade e da qualidade dos tesouros artísticos nacionais, ficava assim escancarada a porta para a abertura, dois anos depois, do então Museu Nacional de Belas-Artes e Arqueologia, hoje Museu Nacional de Arte Antiga.