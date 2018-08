A expectativa era grande, afinal Portugal é o país que detém o título da Eurovisão, pelo menos até ao próximo dia 12 de maio. Cláudia Pascoal chegou à Altice Arena às 15.05 para o seu primeiro ensaio para a grande final. Com os jornalistas fora do recinto onde decorre o espetáculo, Cláudia Pascoal e Isaura tiveram a Altice Arena quase só para elas. Na sala de imprensa, junto ao Pavilhão de Portugal, centenas de jornalistas tinham os olhos postos nos ecrãs que iam transmitir O Jardim. E mal se ouviu a voz off que dá o arranque para cada ensaio - "ok everybody, stand by the music" - tudo ficou em silêncio. No final da música houve aplausos. Embora não a mais aplaudida do dia, campeonato ganho pela França, uma das grandes favoritas à vitória e que foi o último ensaio do dia, já ao final da tarde.

Cláudia e Isaura eram uma das atuações mais esperadas do dia e cumpriram a expectativa. No entanto, os comentários são de que apesar de ser uma boa música e com uma atmosfera intimista, pode não ser suficiente para voltar a levar Portugal ao primeiro lugar. Nas apostas, O Jardim continua no 21.º lugar das favoritas para ganhar. Muitos fãs esperam ainda que suba umas posições, à medida que vão decorrendo os ensaios e as entrevistas.

As portuguesas estiveram também pela primeira vez em frente aos jornalistas, fãs e bloggers que têm acompanhado esta primeira semana de ensaios. Num ambiente mais emocional do que sério, Cláudia e Isaura contaram como têm vivido estes meses até à Eurovisão. A compositora - Isaura - defende que se esqueceu de que existe um concurso e que podem ganhá-lo. "Gosto mesmo é da maneira como a Cláudia canta a música. Acho que ela traz o sentimento necessário, porque esta é uma música muito especial." Emocional foi também o momento em que um jornalista húngaro fez questão de entregar uma versão em húngaro de O Jardim - já que as duas intérpretes têm feito a música em várias línguas - e contou que as duas ganharam o Festival da Canção no dia de aniversário da avó, que morreu há 10 anos.

Sendo O Jardim uma música de homenagem à avó, Isaura revelou que não era suposto ser esta a música interpretada por Cláudia Pascoal. "Escrevi três músicas. E O Jardim era a mais pessoal e achava que não ia querer que fosse tocada. Mas depois conheci a Cláudia e achei que era a pessoa certa para a interpretar."

Isaura descobriu Cláudia Pascoal no concurso The Voice e mandou-lhe uma mensagem pelo Facebook para falar com ela. "Mal vi a mensagem liguei à minha mãe e disse: "Mãe, vou ao Festival da Canção." Foi ela que me disse para ter calma e ver primeiro o que a Isaura queria falar comigo", recordou a cantora de Gondomar. Que admite que só sente a pressão com o aproximar dos dias.

O dia dos cinco grandes

Portugal foi o primeiro dos seis estreantes nos ensaios, ontem. A seguir entraram em palco os cinco países conhecidos como Big Five e que estão diretamente apurados para a final: Espanha, Itália, Reino Unido, França e Alemanha.

Os momentos mais esperados eram as duplas espanhola, Amaya e Alfred, e francesa, Madame Monsieur (Jean-Karl e Emilie). Duas das favoritas à vitória. Pelo acolhimento na sala de imprensa, Espanha parece ter perdido favoritismo, enquanto Merci dos franceses manteve, pelo menos, as expectativas.

A dupla italiana acabou também por surpreender ao divulgar que iria passar a letra da sua música em várias línguas para que todos percebessem a mensagem. Ermal Meta e Fabrizio Moro cantam Non Me Avete Fatto Niente, que fala sobre os atentados terroristas na Europa e no mundo.

A festa no Terreiro do Paço

Ontem, a festa da Eurovisão chegou ao centro da cidade. Desde domingo concentrada apenas nas imediações da Altice Arena, agora os fãs vão poder ver espetáculos gratuitos a partir do Eurovision Village, no Terreiro do Paço. Com ecrãs gigantes para transmitir as semifinais e a final, a Village oferece também aos fãs da Eurovisão espetáculos ao vivo onde vão participar os concorrentes. O espaço abriu com algum atraso - era suposto ter sido ontem às 10.00, mas acabou por ser apenas durante a tarde -, mas já está pronto para receber alguns dos 27 mil visitantes esperados. Todos os dias há espetáculos programados. Com noites temáticas: homenagem a cantores portugueses eurovisivos (Doce, Carlos Paião e Simone de Oliveira) para ver amanhã, cantores lusófonos na segunda-feira e na quarta-feira será a vez da Orquestra Metropolitana animar o espaço. Hoje, será uma noite de clubbing com Moullinex.

As portas estarão abertas todos os dias das 10.00 às 00.00.