Drogas, lasers, comida e discriminação. 42 Itens proibidos no recinto da Eurovisão

Ainda não está colocada no recinto, mas vai estar e já circula pela Internet: uma lista de 42 itens que estão interditos no recinto do festival, que acontece em Lisboa nos próximos dias 8, 10 e 12 de maio no Altice Arena. Começa no no álcool e termina na discriminação, passando por bagagem, lasers, armas de fogo e os selfie stick.

Alguns destes objetos já estão proibidos em muitos recintos de espetáculos e festivais. É o caso dos selfie sticks, das latas e, em alguns casos, da comida. Mas a Eurovisão foi mais longe. Quer ver longe as power banks e as extensões elétricas. Algemas, lanternas, escadas, latas de spray, carrinhos, lanternas e gravadores.

Contactada pelo DN, a Eurovisão confirmou tratar-se de uma informação real ainda que não sido divulgada oficialmente pela organização.

A lista de itens proibidos para quem vai assistir às semifinais (8 e 10 de maio) e à final (12 de maio, um espetáculo que reúne 11 300 espectadores, começou a ser divulgada no dia 25 de abril por eurofans estrangeiros.

A segurança tem sido um dos assuntos centrais na organização da Eurovisão e desde o início de abril que está montado um dispositivo importante de segurança no Altice Arena. Todas as pessoas que querem entrar no perímetro da Eurovisão, passam por detetores de metais e os seus pertences revistados por agentes de segurança. Comida e bebida já são proibidas. As mesmas regras se aplicam a todo o material que entra no recinto da Eurovisão. Dentro do Altice Arena funciona já um gabinete da Polícia de Segurança Pública.