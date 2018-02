Dolce & Gabbana substitui modelos por drones

Pub

O desfile de hoje da marca surpreendeu pela inovação tecnológica

Os drones chegaram à moda pelas mãos da dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Os estilistas da Dolce & Gabbana surpreenderam quem assistiu esta tarde ao desfile da marca, na semana da moda de Milão, ao substituir modelos de carne e osso por drones, que apresentaram as novidades no que respeita a carteiras.

A surpresa tecnológica foi recebida com aplausos pela plateia, que se mostrava intrigada com o facto de ter sido obrigada a desligar o wi-fi dos smartphones.

Depois do arranque inovador, seguiu-se o desfile mais tradicional, com modelos de carne e osso a desfilar na passarela as propostas da dupla.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.