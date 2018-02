Pub

A Orquestra Gulbenkian apresentou na passada sexta-feira um programa só de música nova, no qual a obra mais antiga não tem sequer cinco anos, ainda

Ouviu-se primeiramente em estreia absoluta "Off-balance" (2017), de Luís Antunes Pena (n. 1973), para duas percussões e orquestra, sendo solistas Rui Sul Gomes e Nuno Aroso. Apesar dos pressupostos interessantes e ambiciosos (talvez em demasia?...) que presidiram à/nortearam a composição da obra, esta falha, a nosso ver, ao nível da transposição/comunicação e da própria mediação/concretização, por uma orquestração que não a beneficia (antes pelo contrário) e que está (e fica) decididamente "off-balance", cada vez que percussões - cuja variedade também não é enaltecida - e/ou altifalantes/ruído entram em acção; e por gestos retóricos que não "passam". É engraçada a dimensão lúdica (às vezes quase reminiscente da pedagogia Orff!) e mesmo contestatária (de "statement") ali contida (reapropriação algo "rétro", mas que preserva um potencial de frescura), porém seria necessária a sua concatenação/integração com as demais dimensões inerentes a uma obra de arte.

Seguiu-se "Museu das Coisas Inúteis" (2016-17), na verdade um Concerto para violino da autoria do brasileiro Celso Loureiro Chaves (n. 1950). A obra inscreve-se no programa anual de intercâmbio "SP-LX" estabelecido entre a Orquestra Gulbenkian e a Sinfónica do Estado de São Paulo em 2015, as estreias ocorrendo alternadamente cá e lá. No caso de "Museu...", ela ocorreu a 5 de Outubro último, na Sala São Paulo, em concerto também dirigido por Pedro Neves. Solista, lá como cá, foi o brasileiro Luiz Filip. A obra articula-se em cinco diferentes secções (sem interrupção), sendo a última uma recorrência transformada da primeira e a sequência recordando a estrutura da "sonata da chiesa" barroca. De resto, a obra relaciona-se de forma muito fluida, ao nível de técnicas e de material melódico, com a história da música/materiais alheios (embora nem sempre com o distanciamento que seria desejável, com o que isso incorre em "piscadelas de olho" que são sempre actos artificiais). Estilisticamente, há uma fusão bem conseguida de brasileirismo/sul-americanismo, escola norte-americana e vanguardas europeias, apoiada sobre uma interessante técnica de orquestração, onde predominam texturas camarísticas e momentos de diálogo (muito bem o clarinete!). Dito isto, e embora compreendamos a função do violino solista (virtuosística e meditativa), dá porém a impressão de que mereceria um material mais memorável, que o individualizasse "sonoramente" e conferisse uma identidade vincada, tendo deixado em vez disso a impressão global de se mover em "águas tépidas".

A 2.ª parte teve a estreia portuguesa de "Become Ocean", de John Luther Adams (ver https://www.dn.pt/artes/interior/become-ocean-um-oceano-em-movimento-criado-no-deserto-9138251.html), obra estreada em Seattle (EUA) em Junho de 2013 e que já valeu ao autor um Pulitzer e um Grammy, além de um estatuto que rapidamente se tornou icónico. No palco do Grande Auditório, os 3 grupos orquestrais espacialmente separados prescritos pelo compositor não o estiveram, realmente, factor que se procurou atenuar com focos de cores diferentes dirigidos para cada grupo, sempre que intervinha ou adquiria proeminência na textura. Obra perfeitamente geométrica, palíndrome exacta de estrutura e material, "Become Ocean", ao longo dos seus cerca de 42 minutos de duração, está separada em segmentos estruturais de precisamente 7 minutos cada, com grandes "ondas" aos 7, 21 (esta, no centro da obra, é a maior vaga) e 35 minutos, e depressões aos 14 e 28. O término, como se percebe, é um esmorecimento progressivo, tal como o início fôra um despertar gradual. Grandes elogios merece Pedro Neves, que soube gerir e modelar esta organização (sem descurar o grande arco contínuo da obra) de forma ideal, ao mesmo tempo que cuidou sempre de manter o máximo possível transparentes, translúcidas as texturas emaranhadas que proliferam na obra a partir da "incubadora" no centro do palco. A partir de uma apropriação e evolução muito pessoal de princípios da geração minimalista, nos quais inscreve mestria de orquestração e um tratamento refinado de timbres e colorido, "Become Ocena" apoia-se de facto em "tempi", ritmos, campos harmónicos diferentes e em múltiplos "divisi", numa ondulação constante e recorrente, desde o murmúrio de um marulhar longínquo até à força espectacular de uma vaga digna do "canhão" da Nazaré! O espaço sonoro ondulatório faz-se tempo circular, criando nesse processo um estado muito particular de percepção/audição. De tal forma que os momentos mais poderosos (as cristas combinadas que formam as três grandes "ondas") provocam em nós um paradoxal relaxamento! Uma experiência a todos os títulos fascinante provocada por uma sem dúvida notável criação musical.