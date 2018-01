Diogo Infante vai rodar o seu primeiro filme na Casa da Ínsua em Penalva do Castelo

Pub

Produzido pela MGN Filmes, "Olga Drummond" ficará pronto ainda este ano.

A Casa da Ínsua, situada em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, vai acolher, a partir de sexta-feira, filmagens da primeira produção cinematográfica de Diogo Infante, intitulada "Olga Drummond".

Esta produção, escrita e realizada por Diogo Infante, "conta com a participação de dois dos mais respeitados e versáteis atores do país, Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho", avançou à agência Lusa o Grupo Visabeira, proprietário da unidade hoteleira de Penalva do Castelo, integrada na rede Paradores.

"A estreia de Diogo Infante na realização de 'Olga Drummond' é, na sua essência, uma homenagem a todos os atores do teatro, do cinema e da televisão de Portugal", explica.

Segundo o Grupo Visabeira, "a Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, atores com uma longa e rica vida de memórias para partilhar e que acumulam mais de 75 anos de carreira, junta-se uma nova geração, representada pela atriz Isabel Abreu, recentemente galardoada com o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Teatro 2017, e outras atrizes consagradas como Lourdes Norberto, Manuela Maria, Rita Salema e Patrícia Tavares".

Segundo o Grupo Visabeira, esta não é a primeira vez que o centenário solar de Penalva do Castelo é cenário de grandes produções nacionais.

"Já em 2005, o realizador José Fonseca e Costa rodou o filme 'Viúva Rica Solteira Não Fica', um dos filmes portugueses mais visto nas salas de cinema nacionais, em 2006", recorda.

Localizado a cerca de 25 quilómetros da capital de distrito, o Parador Casa da Ínsua é uma casa senhorial com jardins inglês e francês, que privilegia a gastronomia, os vinhos, as atividades de campo e a história daquele espaço.

O edifício data do século XVIII, altura em que foi mandado construir por Luís Albuquerque, governador de Cuibá e Mato Grosso, no Brasil.