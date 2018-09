A compositora, cantora e ativista norte-americana Joana Baez traz o seu novo álbum, Whistle Down the Wind, ao Coliseu de Lisboa no dia 1 de fevereiro de 2019.

Esta será, segundo a promotora do concerto, Everything is New, a digressão de despedida da cantora após 60 anos de carreira. A cantora tem sido uma presença regular nos palcos nacionais e a última vez que atuou em Lisboa, também no Coliseu, foi em 2015.

Joan Baez, de 77 anos, estreou-se em 1959, com apenas 18 anos, no Newport Folk Festival, onde foi a grande revelação. Desde então, com o seu estilo folk, tornou-se uma das mais importantes cantoras norte-americanas. Assumidamente ativista política a cantora fez parte de alguns dos mais importantes movimentos a favor dos direitos humanos, ao lado de figuras históricas como Martin Luther King, Nelson Mandela, Cesar Chavez, entre outros.

O novo disco, lançado em março, foi gravado em apenas dez dias e reúne material de alguns dos compositores favoritos de Baez, desde Tom Waits a Josh Ritter, Eliza Gilkyson ou Mary Chapin Carpenter.

Mas o seu repertório é extenso, com mais de 30 álbuns editados, e Joan Baez recupera alguns dos seus êxitos em palco, além de outros temas de que gosta e que têm quase sempre uma mensagem especial. Além disso toca vários instrumentos, do piano ao banjo ou à guitarra.

No mês passado, no Royal Albert Hall, em Londres, cantou Imagine, de John Lennon, The Boxer, de Simon & Garfunkel, e The Times They Are A Changin, de Bob Dylan, por exemplo. Michael Hann, do Finantial Times, escreveu que "a sua voz continua uma beleza". No The Telegraph, Sarah Carson concluiu: "Se esta é a digressão de despedida, Baez despede-se como uma lenda, com o seu espírito independente e os seus dotes musicais intatos".

Os bilhetes para o concerto em Lisboa vão estar à venda a partir de amanhã.