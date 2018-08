O dia de sol, o primeiro desde que as portas abriram, no domingo, começou com a Noruega de Alexander Rybak, que já venceu a Eurovisão.

Mas houve mais. A encenação viking de Rasmussen, o coletivo dinamarquês, que atraiu um bom número de fãs ao meet & greet com os artistas depois do primeiro ensaio com as suas roupas negras, cabelos longos e barbas bem aparadas, à Game of Thrones.

A canção, Higher Ground, é a história de um herói que recusa combater pelo seu rei. "Queremos expressar a vontade de resolver conflitos com palavras e não lutando uns com os outros". Descreve uma das fãs acreditadas, islandesa: "É uma canção escrita por suecos, sobre um rei norueguês, interpretada por dinamarqueses e com letra islandesa. Onde está a Finlândia?".

Pelo palco do Altice Arena passaram ainda Roménia, Sérvia, San Marino, Rússia, Holanda, Austrália e a surpresa do dia, Moldávia. Seis elementos e uma canção cheia de ritmo, com raízes na música tradicional, que usa um cenário com caixas que se vão abrindo e fechado e fizeram os fãs levantar-se com entusiasmo. Ver-se-á se o mesmo acontecerá com as apostas. Para já estão no 27º lugar.

Amanhã é a vez Geórgia, Polónia, Malta, Hungria, Letónia, Suécia, Montenegro, Eslovénia e Ucrânia fazerem os primeiros testes.