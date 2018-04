Pub

A moção, consensualizada com 66 agentes culturais da cidade com vista a "rever as verbas e o sistema" do Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes (DGArtes), foi aprovada na terça-feira

Na reunião camarária pública, todos os vereadores (sete da maioria do independente Rui Moreira, quatro do PS, um do PSD e uma da CDU) votaram a favor do documento assinado pelas 66 estruturas culturais que, na terça-feira, no teatro Rivoli, participaram na reunião convocada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto para analisar os resultados daquele programa da DGArtes.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou ter optado por não assinar o documento subscrito pelas estruturas culturais para que o executivo assumisse hoje uma posição conjunta, acabando por conseguir unanimidade relativamente à reclamação de mais financiamento e às críticas sobre os critérios territoriais do programa, que "prejudicam invariavelmente o Norte".