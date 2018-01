Pub

Greg Sestero, o ator do filme mais gozado de sempre, The Room, de Tommy Wiseau, esteve em Portugal e o DN falou com ele sobre Um Desastre de Artista, de James Franco, que se estreia esta semana e que é inspirado no seu livro de memórias acerca da rodagem do melhor pior filme de sempre.

Uma história verdadeira mais insana do que a ficção, deste filme tornado de culto. Nesta adaptação de Franco, Sestero é interpretado por Dave Franco, enquanto Wiseau é composto pelo próprio James Franco.

Com todo o falatório em torno de Um Desastre de Artista acredita que a sua carreira de ator pode ter uma segunda vida?

Nisto do cinema estamos a um filme de tudo mudar... Isso é que é bonito! Depois de The Room pensei que nunca mais iria ser convidado para fazer outro filme. Com tudo o que se passou, fiquei com uma história para contar. Entretanto, fiz um filme para eu e o Tommy Wiseau sermos os protagonistas. Desta vez, vamos tentar que seja um filme bom. Quando fiz o The Room tinha 24 anos! Acho que até o John Malkovich no The Room seria uma nódoa... Creio que se conseguir provar que sou melhor ator do que aquilo posso ter alguma hipótese. O livro que escrevi e que originou este filme de James Franco prova que tenho uma voz mais forte do que aquilo que mostro em The Room.

Numa coisa tem razão quando diz que isso é que é bonito. Mesmo com The Disaster Artist, quando há uns meses chegava ao Festival South by Southwest, ninguém esperava que agora estivesse com toda esta aclamação e a vencer festivais...

Nunca se sabe o que pode acontecer em Hollywood!! Há muita gente que me tentou pôr a um canto, dizendo que era um péssimo ator. A verdade é que basta um projeto para mudar tudo. É preciso também tempo para aprendermos e ir tentando. Foi isso que fiz.

O que sentiu na primeira vez que viu este Um Desastre de Artista?

Amei-o de forma total!! É um filme que capta tão bem tantas coisas sobre Hollywood. Ao mesmo tempo, é sobre o que significa seguir os nossos sonhos e o poder da amizade. Quando escrevi o livro pensei que se houvesse uma adaptação cinematográfica poderia ser como O Crepúsculo dos Deuses ou o Ed Wood. São ambos filmes que evocam algo verdadeiramente trágico, embora The Room tenha acabado por se tornar um sucesso. É uma história com um final feliz, apesar de tudo. Mostra que quando temos uma visão e acreditamos muito em nós algo de muito inesperado pode acontecer. Atenção, quando escrevi o livro pensei logo numa estrutura de cinema. Quis logo que fosse um filme! Além do mais, quis criar algo comovente, muito além de uma história sobre uma rodagem.

O Dave Franco é um bom Greg Sestero?

Ele fez um bom trabalho... Muita gente desconfiou da sua escolha por ser irmão de James Franco e eles serem parecidos mas o Dave tem uma grande interpretação e a sua química com o James é sensacional! O facto de serem irmãos ainda torna tudo mais tocante. Consegui ver-me na sua prestação, ele conseguiu passar toda aquela esperança que um ator jovem possui.

Como é que Tommy Wiseau está a lidar com Um Desastre de Artista e à crescente loucura em torno de The Room?

Está a viver aquilo que sempre desejou! The Room demorou tempo mas cresceu muito... Acredito que deve estar um pouco deslumbrado. Ele mudou um bocado, embora a maradice esteja intacta...

Nem o seu livro nem a adaptação de James Franco tentam decifrar o mistério em torno da figura de Tommy...

O mistério é uma das partes mais importantes em todo este fenómeno, sobretudo no que toca às origens do seu dinheiro ou por que razão quis tanto fazer o filme... Claro que no livro revelo muito mas também achei importante não ir até ao fundo.

E sabe os motivos pelos quais James Franco quis adaptar o seu livro?

Na verdade, ele não conhecia o filme. Tinha lido o meu livro e descobriu dessa forma o fenómeno. Ele contou-me que adora histórias de Hollywood e esta ele não conhecia. Achou-a muito insana mas, ao mesmo tempo, muito emotiva. Trata-se de uma história universal com a qual muitos se identificam.

E garante que tudo o que está no livro e no filme se passou daquela maneira?

Sim! Tive sorte, pois tenho uma memória muito boa - lembro-me de tudo! E como foi uma memória bizarra e maluca ainda me lembro melhor... Para ajudar, tinha muitas imagens da rodagem, fotografias e uma data de material que prova toda aquela autenticidade. Para o filme, e isso foi ótimo, eles viram os bastidores de The Room e conseguiram fazer as aproximações certas!