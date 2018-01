Descobertos manuscritos ocultos em manto de Nossa Senhora da Basílica de Mafra

Pub

Os sete documentos manuscritos estavam cosidos aos bordados do manto de seda da imagem de Nossa Senhora da Soledade

Foram descobertos vários manuscritos no interior do manto da imagem de Nossa Senhora da Soledade, da Basílica de Mafra, na sequência dos trabalhos de restauro, anunciou a Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (RVISSM).

"Surgiram sete documentos manuscritos no interior do manto de seda, bordado a ouro, que reveste a imagem de Nossa Senhora da Soledade, da Basílica de Mafra, imagem que sai por ocasião das cerimónias da Quaresma", afirma a RVISSM em comunicado enviado à agência Lusa.

"Os documentos, presume-se que datem da segunda metade do século XIX, e a sua existência era inteiramente ignorada. Os documentos estão dobrados em quatro partes, e cosidos aos bordados do manto. Por esse motivo se justifica que por fora não se suspeitasse de nada", adianta a irmandade.

"O conteúdo é inteiramente ignorado de momento, pois a decisão da sua retirada ainda não foi definitiva. A leitura será efetuada na basílica, em data a determinar", segundo a irmandade, que adiantou "suspeitar-se de que possam ser pedidos a Nossa Senhora ou algo do género, mas são meras suposições".

"A informação do que possam conter ainda não foi averiguada, pois os trabalhos de conservação do manto ainda decorrem. Porém é evidente que foram ali ocultados por algum motivo particular", refere a RVISSM.

"O número é que torna o achado notável, pois é habitual encontrar inscrições neste tipo de peças, mas sete documentos, e de mãos diferentes, isso sim, torna o caso verdadeiramente notável".

A imagem, datada de 1773, sai habitualmente na procissão do Senhor Jesus dos Passos, pelas ruas de Mafra, que se realiza no dia 25 de fevereiro, e na procissão do enterro, na Sexta-Feira Santa, que este ano acontecerá a 30 de março.

Segundo a mesma fonte, este ano "a imagem voltará a sair e a exibir o rico manto de seda bordado a ouro".

