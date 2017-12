Pub

Ex-vocalista dos Talking Heads volta a Portugal em 2018, após nove anos de ausência, com um cancelamento pelo meio, em 2013.

David Byrne é o segundo nome anunciado pela organização do EDPCoolJazz para a edição do próximo ano, com concerto marcado para 11 de julho no Parque dos Poetas, em Oeiras.

O músico escocês, radicado nos Estados Unidos, e que entre 1975 e 1991 deu voz a alguns dos temas icónicos dos Talking Heads, um dos grupos precursores do new wave, regressa a Portugal, atuando na 15.ª edição do EDPCoolJazz,.

Estando previsto o lançamento de um novo álbum de originais no início de 2018, este será um concerto em que também não devem faltar alguns dos temas eternizados pelos Talking Heads, como Heaven, Once in a Lifetime, ou ainda Life During War Time.

Desde abril de 2009, quando passou pelo Coliseu de Lisboa, no encerramento da tournée europeia "Songs of David Byrne and Brian Eno", que David Byrne não atua em Portugal. Em 2013 chegou a ter agendados os coliseus de Lisboa e Porto, mas os concertos em que iria dividir o palco com St. Vincent acabaram por ser cancelados.

Para a edição 2018 do EDPCool Jazz está também já confirmada a presença do norte-americano Gregory Porter que no dia 20 de julho sobe ao palco dos Jardins do Marquês e Pombal.