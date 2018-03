Pub

A antiga estrela dos Los Angeles Lakers também brilhou na 90.ª edição dos Óscares. Escreveu e produziu a curta-metragem de animação "Dear Basketball". "Isto é de loucos", admitiu

Kobe Bryant nem queria acreditar. Mas foi mesmo verdade. A antiga estrela dos Los Angeles Lakers recebeu uma das tão desejadas estatuetas douradas pela curta-metragem de animação Dear Basketball.

Escreveu e produziu este pequeno filme, de apenas seis minutos, no qual conta o seu percurso no basquetebol (jogou 20 temporadas na NBA). "Sinto-me melhor do que se tivesse ganho um campeonato, juro que é verdade", exclamou o antigo atleta. "Estar aqui a receber este prémio... Isto é de loucos!", admitiu. O norte-americano partilhou o prémio com o animador Glen Keane.

Este Óscar mostra que mesmo depois de se retirar dos pavilhões, Bryant, que ganhou cinco campeonatos na NBA pelos Lakers, continua a triunfar. Mas agora no mundo do cinema.

Mas a atribuição desta estatueta dourada está a causar polémica. Com este Óscar, o caso de assédio sexual que envolveu o ex-basquetebolista em 2003 está a dar que falar.