Rosas de Ermera, Luís Filipe Rocha

Lançado em modo de sessões especiais comentadas, o novo filme de Luís Filipe Rocha é uma bela meditação sobre o lugar da memória. Uma história de uma família separada, neste caso a família de Zeca Afonso. Rocha entrevista os irmãos vivos do genial músico e revisita uma infância roubada no final dos anos 30, entre a presença colonialista portuguesa em Moçambique e em Timor e um regresso a uma Coimbra salazarenta.

O dispositivo montado, que inclui uma viagem de Mariazinha (a irmã mais nova) a Timor, funciona como uma caixa caça-recordações. O passado é convocado com sobriedade e com uma qualidade comovente rara. Rosas de Ermera está impecavelmente bem agrupado, bem dividido e, sobretudo, com um rigoroso esquema de apresentação de arquivo fotográfico. É bem capaz de ir para a lista dos melhores filmes portugueses do ano.

Classificação: *** (bom)