Pub

Franco-tunisino marcou as tendências nos anos 80 e 90. Vestiu Greta Garbo, Grace Jones, Madonna e Lady Gaga

Azzedine Alaïa, designer de moda cujas criações foram usadas por mulheres como Greta Garbo, Madonna e, mais recentemente, Lady Gaga, Michelle Obama ou a atriz Marion Cotillard, morreu em Paris, aos 77 anos, informou a Federação de Alta Costura e Moda este sábado. Ataque cardíaco será a causa da morte, segundo a publicação especializada Women's Wear Daily.

De origem tunisina, e de uma família de agricultores que só usava negro, Azzedine Alaïa fez caminho na moda nos anos 80 e 90, trabalhando inicialmente com criadores como Christian Dior, Guy Laroche ou Thierry Mugler. Afirmou-se na semana da moda de Paris e os especialistas atribuíram-lhe o título de "King of Cling" (rei do ajustado), referência às suas criações que abraçam o corpo.

As manifestações de pesar sucedem-se. A antiga modelo francesa Inés de La Fressange lamentou a morte do criador no Twitter. "Um homem pequeno, mas enorme no mundo da moda". A diretor-geral da Unesco e antiga ministra da Cultura de França, Audrey Azoulay elogiou as suas criações. "Um génio a criar ligações entre a moda, arquitetura, escultura, criando vestidos que destacavam o corpo das mulheres". "É com grande tristeza que tomo conhecimento do falecimento de Azzedine Alaïa. No mundo da moda, ele foi um grande, enorme costureiro. Tudo tinha de ser de topo com ele: couture, arte, os padrões que desejava alcançar, a sua dedicação ao trabalho, o aprimorar das técnicas e todas as mulheres que vestia. Era um artesão no mais nobre sentido do termo e um homem ferozmente agarrado à sua liberdade", disse François-Henri Pinault, chairman da empresa de marcas de luxo Kering e marido de Salma Hayaek, amiga próxima de Alaïa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Azzedine Alaïa nasceu a 26 de fevereiro de 1940 e começou por frequentar a Escola de Belas Artes de Tunis para estudar Escultura. "Quando percebi que nunca seria um extraordinário escultor, mudei de direção", disse numa entrevista. Foi nessa altura que começou a trabalhar com um costureiro. Depois de reunir um conjunto de clientes próprios mudou-se para Paris em 1957. Depois de passar pelos ateliers de Christian Dior, Guy Laroche e Thierry Mugler, um conjunto de investidores da alta sociedade francesa financiou a abertura da casa com o seu nome. Entre os patronos estava a Condessa de Blegiers que lhe ofereceu onde ficar em troca de vestidos e babysitting.

Começou a vestir estrelas de Hollywood como Greta Garbo antes das passadeiras vermelhas se terem convertido em passerelles e a sua lista de clientes incluía a milionária Marie-Helène Rothschild.

Estreou-se no pronto a vestir em 1980 com uma coleção moldada em couro e com grande carga erótica que foi muito bem recebida pela crítica, como recorda a Vogue. Esta linha coincidiu com a inauguração de um novo atelier no boémio Marais.

A partir de 1992 deixou as apresentações sazonais e passou a trabalhar ao seu próprio ritmo. "Quando uma coleção está pronta, está pronta", defendia. Em julho mostrou uma coleção surpresa, a primeira desde 2011, com Naomi Campbell a fazer uma das suas (raríssimas) aparições em passerelle.

A supermodelo abriu e fechou este desfile evocando a longa relação que a unia ao designer franco-tunisino. Terá sido ele o responsável pelo despontar da sua carreira como modelo, aos 16 anos. Naomi Campbell chamava-lhe "papa".

De novo aclamado pela crítica, Alaïa foi descrito como um criador cujo trabalho resiste ao tempo. "Qualquer pessoa que já tenha adquirido uma peça vintage de Alaïa sabe que é imune a parecer velha. Poucas marcas se mantêm tão relevantes hoje como eram há três décadas", escreveu a jornalista Sarah Harris sobre a coleção deste ano, apresentada no estúdio do Marais.

Alaïa gostava de cozinhar e entreter os amigos. No seu estúdio, além de receber os amigos, gostava de juntar diferentes expressões artísticas. Há um mês imagens do fotógrafo Richard Wentworth mostravam-se nas paredes. Para ele, a expressão artística era uma linguagem universal que podia tomar a forma de arte, moda ou dança.

O seu trabalho foi mostrado mais do que uma vez em exposições na Galleria Borghese, em Roma (2015); no Palais Galliera, em Paris (2013-2014); Museu Guggenheim, em Nova Iorque (2000); ou no Museu de Arte Contemporânea de Bordéus, em 1985, a primeira mostra de que faz nota no seu site oficial.

-

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.