Gonçalo Madail, da direção de programas da RTP, apresentou esta manhã os 26 intérpretes do festival da Canção 2018. Filomena Cautela e Pedro Fernandes serão os apresentadores da final, a 4 de março em Guimarães

Os compositores já eram conhecidos. Os intérpretes escolhidos e os nomes dos temas acabam de ser divulgados numa apresentação que decorre no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

O júri será composto por Ana Bacalhau, Ana Markl, António Avelar Pinho, Tozé Brito, Carlão, Mário Lopes e Sara Tavares.

A final do festival, que se realiza em Guimarães a 4 de março, será apresentada por Filomena Cautela e Pedro Fernandes

A primeira semifinal será conduzida por José Carlos Malato e Jorge Gabriel.

A segunda semifinal é conduzida por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo.

Inês Lopes Gonçalves será a repórter de serviço, falando com os concorrentes na Green Room.

A ordem de apresentação dos concorrentes nas suas semifinais será decidida pela RTP "em função da dinâmica do espetáculo televisivo".

Primeira Semifinal - 18 de Fevereiro

Compositor: Diogo Clemente - Intérprete: Peu Madureira - Só Por Ela

Compositor: Fernando Tordo - Intérprete: Anabela - Para te dar abrigo

Compositor: Francisca Cortesão - Intérprete:Joana Barra Vaz - Anda Estragar-me os Planos

Compositor: Janeiro - Intérprete: Janeiro - Oficialmente (sem título)

Compositor: Jorge Palma - Intérprete: Rui David - Sem Medo

Compositor: José Cid - Intérprete: José Cid e Gonçalo Tavares - O Som da Guitarra é a Alma de Um Povo

Compositor: JP Simões - Intérprete: JP Simões - Alvoroço

Compositor: Júlio Resende - Intérprete: Catarina Miranda - Para Sorrir eu Não Preciso de Nada

Compositor: Luís Nunes (Benjamin) - Intérprete: Joana Espadinha - Zero a Zero

Compositor: Malu Magalhães - Intérprete: Beatriz Pessoa - Eu te Amo

Compositor: Nuno Rafael .- Intérprete: Bruno Vasconcelos - Austrália

Compositor: Paulo Praça - Intérprete: Maria Amaral - A Mesma Canção

Compositor: Rita Dias - Intérprete: Rita Dias - Com Gosto Amigo

Segunda Semifinal - 25 de Fevereiro

Compositor: Aline Frazão - Intérprete: Susana Travassos - A Mensageira

Compositor: Armando Teixeira - Intérprete: Lili - O Voo das Cegonhas

Compositor: Bruno Cardoso - Intérprete: Sequin - All Over Again

Compositor: Capicua - Intérprete: Tamin - Sobre Nós

Compositor: Daniela Onís - Intérprete: Daniela Onís - Para lá do Rio

Compositor: Diogo Piçarra - Intérprete: Diogo Piçarra- Canção do Fim

Compositor: Francisco Rebelo - Intérprete: David Pessoa - Amor Veloz

Compositor: Isaura - Intérprete: Cláudia Pascoal - O Jardim

Compositor: João Afonso - Intérprete: Rita Ruivo - Anda Daí

Compositor: Miguel Ângelo - Intérprete: Dora Fidalgo - Arco Iris (assim cantou Zaratustra)

Compositor: Paulo Flores - Intérprete: Minnie & Rhayra - Patati Patata

Compositor: Peter Serrado - Intérprete: Peter Serrado - Sunset

Compositor: Tito Paris - Intérprete: Maria Inês Paris - Bandeira Azul