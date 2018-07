Concerto de Anselmo Ralph no Campo Pequeno adiado

A digressão 1 em 1 milhão do músico angolano deveria terminar a 21 de abril no Campo Pequeno em Lisboa. A alteração da data para 31 de outubro, justifica Anselmo Ralph deve-se a "mudanças inevitáveis na agenda deste ano, bem como a toda a complexidade técnica deste espetáculo que estou a preparar para que seja o mais surpreendente dos concertos, com novas músicas, novas roupagens, uma nova imagem e alguns duetos".

A notícia e a justificação foram dadas através de um comunicado do Grupo Chiado, a promotora do concerto, nesta sexta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Todos os bilhetes comprados para 21 de abril são válidos para o concerto de dia 31 de outubro. Quem preferir a devolução do bilhete, pode fazê-lo, no respetivo local de compra, até ao dia 21 de maio, afirma ainda a promotora.