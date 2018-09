Companhia catalã La Fura Dels Baus junta-se ao cartaz do festival Super Bock Super Rock

O 24º SBSR decorrerá de 19 a 21 de julho, em vários espaços do Parque das Nações, e ao cartaz de música junta-se arte urbana, com uma nova parceria com a Underdogs, e uma performance protagonizada pelo grupo La Fura dels Baus.

Numa apresentação hoje, aos jornalistas, um dos diretores da companhia, Miki Espuma, explicou que o espetáculo, intitulado In-Up Out-Up será apresentado no dia 21 de julho dentro do Altice Arena, e também no espaço de circulação do recinto. No espetáculo participarão alunos da escola do Chapitô.

A companhia catalã é conhecida pelos espetáculos imersivos, interativos e por vezes até polémicos pelo modo como envolvem o público. O grupo já se apresentou várias vezes em Portugal - por exemplo, na Capital Europeia da Cultura em Guimarães (2012), esteve várias vezes no FITEI e também em Lisboa.

O cartaz desta edição contará com nomes como The XX, Justice, Travis Scott, Julian Casablancas, Anderson .Paak, Benjamin Clementine, um concerto de homenagem ao guitarrista Zé Pedro, e ainda Pop dell'Arte, Slow J, Ermo e Luís Severo.

Na parceria com a Underdogs, o festival acolherá uma exposição de Wasted Rita, de Catarina Glam e Gonçalo Mar, que coordenará workshops.