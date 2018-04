Pub

Comissão Informal de Artistas, que se reuniu no último sábado em Lisboa, considera que a resposta do Primeiro-ministro, esta manhã, através de carta aberta, "parece não reconhecer um problema de fundo que transcende estes últimos concursos".

"Em resposta à Carta Aberta que o Exmo. Sr. Primeiro-Ministro tornou pública esta manhã, a Comissão Informal de Artistas tem apenas a comunicar o seguinte: não obtivemos ainda qualquer resposta quanto ao nosso pedido de audiência com o Sr. Primeiro-Ministro, o qual vamos manter", diz comunicado da comissão que resultou do encontro de estruturas artísticas em Lisboa, no passado sábado.

"Consideramos ainda que a resposta do Sr. Primeiro-Ministro parece não reconhecer um problema de fundo que transcende estes últimos concursos, o que reitera a necessidade de um diálogo que não pode ser feito apenas através dos meios de comunicação social", pode ler-se ainda, no mesmo comunicado.

"Mais informamos que entretanto já subscreveram a nossa Carta Aberta mais de quatro centenas de estruturas e artistas de todo o país, num movimento que continua a crescer, o que demonstra a identificação de um conjunto muito significativo de entidades e indivíduos com a ideia de que é urgente um diálogo verdadeiro e profundo com o Estado", assinalam ainda.

Para amanhã estão marcados protestos, a partir das 18.00, em várias cidades do país: Lisboa, Porto, Coimbra, Beja, Funchal e Ponta Delgada são as cidades já confirmadas.