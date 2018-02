Comic Con Portugal troca Matosinhos por Oeiras

Pub

A edição de 2018 da Comic Con Portugal vai realizar-se no concelho de Oeiras, e não em Matosinhos como nos últimos anos, de acordo com um comunicado hoje divulgado pela autarquia presidida por Isaltino Morais.

A Câmara Municipal de Oeiras enviou hoje um convite aos meios de comunicação social para "a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2018 da Comic Con Portugal", que irá realizar-se na quarta-feira. A autarquia não adianta datas nem local da próxima edição daquela convenção internacional de promoção da cultura pop.

Em setembro, o 'site' Dinheiro Vivo tinha avançado que a 5.ª edição da Comic Com Portugal iria decorrer em Lisboa.

As primeiras quatro edições da Comic Con Portugal, entre 2014 e 2017, decorreram em Matosinhos, tendo a mais recente decorrido de 14 a 17 de dezembro do ano passado, na Exponor. Facebook

Em dezembro, questionado sobre a possibilidade da edição de 2018 se mudar para outro local, o diretor-geral da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, afirmou que a decisão não estava fechada e que apenas no final do evento do ano passado seria analisada a questão.

Sem referir Lisboa, Paulo Cardoso disse que, tal como o nome indica, a Comic Con Portugal pretende "tentar sempre promover o país" - o evento estava hoje em Matosinhos, mas poderia "amanhã estar em Santa Maria da Feira" ou até no Algarve.

Também em dezembro, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou que a Comic Con se inseria "na estratégia de divulgação e promoção do concelho", e que era seu objetivo "continuar" com esta parceria, esperando mesmo que se mantivesse "nos próximos anos".

A Câmara de Matosinhos financiou a edição do ano passado da Comic Con com 100 mil euros e, questionada pela Lusa na altura, Luísa Salgueiro, admitiu aumentar a verba para 2018.

