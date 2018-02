Pub

THE FLORIDA PROJECT Sean Baker

Nomeado para o Óscar de melhor ator secundário, Willem Dafoe surge a interpretar o gerente de um motel na Florida, próximo do Disney World (o título The Florida Project retoma a designação do local durante o período da sua construção).

Para além do tom auto-complacente de algumas cenas e da exploração de efeitos dramáticos algo simplistas, o mais interessante resulta do modo como vamos descobrindo aquele motel como uma espécie de cenário de sobrevivência, ora cómico, ora à beira da tragédia, habitado por "marginais" da vida social.

Particularmente importante é a presença das crianças, com destaque para a pequena e enérgica Brooklynn Prince, interpretando uma menina de 6 anos enredada na teia da sua mãe toxicodependente - aliás, no papel da mãe, Bria Vinaite é a grande revelação do filme.

Classificação: ** com interesse