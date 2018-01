Pub

O ator, que trabalhou com Woody Allen em Magia ao Luar, é a mais recente figura da 7.ª Arte a recusar associar-se ao cineasta após Dylan Farrow ter insistido nas acusações de que o seu pai adotivo abusou sexualmente dela quando tinha sete anos.

Colin Firth anunciou a sua decisão em declarações ao The Guardian no mesmo dia em que Dylan Farrow, filha adotiva de Woody Allen, deu uma entrevista à CBS em que revelou detalhes dos abusos sofridos pelo cineasta a 4 de agosto de 1992, ao mesmo tempo que negou ter sido "manipulada" ou "treinada" por Mia Farrow para fazer estas denúncias.

Mia Farrow e Woody Allen foram casados vários anos até ser descoberto que este último mantinha uma relação com a filha adotiva da atriz, Soon Yi, com quem o realizador vive atualmente.

As primeiras acusações sobre o comportamento de Allen surgiram em 1992 durante o processo de divórcio e ganharam nova dimensão em 2014, quando o realizador recebeu o Prémio de Vida dos Globes, com Mia Farrow e o filho biológico do casal, Ronan, a acusarem o primeiro de "abuso e violência sexual".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em declarações ao The Guardian, Colin Firth afirmou taxativamente que não voltará a trabalhar com Allen, realizador com quem fez Magia ao Luar, em 2013, um ano antes de Dylan Farrow ter divulgado um texto a acusar o pai adotivo de a ter molestado sexualmente num sótão quando Mia Farrow estava fora de casa, às compras. Em dezembro de 2017, Dylan repetiu as acusações a Allen num artigo publicado no The New York Times na sequência do movimento lançado contra o assédio sexual em Hollywood após o caso de Harvey Weinstein.

Desde então, muitas atrizes manifestaram solidariedade com Dylan, entre elas Mira Sorvino, Greta Gerwig, Rebecca Hall e Rachel Brosnahan, lamentando ter trabalhado com Woody Allen.

Colin Firth também criticou duramente Weinstein, cuja produtora foi responsável pelo Discurso do Rei, em 2010, que valeu um Oscar ao ator.