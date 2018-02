Pub

Agnès Varda é uma singular voz feminina do cinema francês, que se afirmou em plena Nova Vaga.

Na autobiografia documental As Praias de Agnès (2008), Varda diz que as suas memórias estão ligadas ao próprio ato de viver: "Recordo-me enquanto vivo". Ora não será difícil perceber como os seus filmes sempre estiveram em relação mais ou menos direta com o fôlego das suas experiências, desde a conotação com a Nova Vaga francesa ao estilo experimental, entre o documentário e a ficção. Hoje com 89 anos e 60 de carreira, esta belga radicada em França é senhora de uma obra que se pode ler como um mapa de afetos, rostos, temas e lugares, numa insaciável busca e desejo pelas imagens.

Não é de admirar que assim seja, pois a narrativa entre Agnès Varda e o cinema nunca foi disciplinada; o acaso tem sido companheiro de longa data. Ela começou o seu percurso profissional como fotógrafa (tendo também estudado história da arte), e esse gosto pelo registo do instante, nas suas múltiplas expressões, reflete-se um pouco por toda a filmografia. Foi assim, sem saber nada de técnica cinematográfica, e com o apoio do cineasta Alain Resnais (1922-2014), aqui na função de montador, que rodou o seu primeiro filme: La Pointe-Courte (1955).

Pela estética que forjava, e respetiva filosofia de produção, este título ganhou o estatuto de "primeiro filme da nouvelle vague". Mas foi o extraordinário Cléo de 5 à 7, ou em português, Duas Horas na Vida de Uma Mulher (1962), que a lançou no panorama francês enquanto singular voz feminina. Através de uma experiência temporal - essas tais duas horas na vida de Cléo (magnífica Corinne Marchand), que depois de uma sessão de tarot fica convencida de que tem cancro - Varda retrata uma belíssima flânerie pela cidade de Paris, sob o signo da morte anunciada. E se é verdade que este filme, realizado numa altura em que a Nova Vaga já estava perfeitamente consolidada, surge numa suposta comunhão com o movimento (a afinidade com O Acossado, de Jean-Luc Godard, é instintiva), não se pode dizer que Varda se tenha vinculado a ele. Tal como Resnais e Chris Marker (1921-2012), o seu trajeto tornou-se muito pessoal, ainda que não deixasse de dialogar com os amigos dos Cahiers du Cinéma.

Curiosa, irrequieta e muito autónoma, Varda - que nasceu Arlette, a 30 de maio de 1928 em Bruxelas, mas mudou legalmente o nome para Agnès aos 18 anos - fez o seu cinema à margem de qualquer filiação, deixando apenas que este se moldasse pelo mundo ao seu redor. Por isso, no interlúdio que fez nos EUA, e inspirada pela realidade americana, filmou os Black Panthers (1968) e rodou o seu filme hippie Lions Love (1969); visitou também Cuba nos primeiros tempos do castrismo, e com o material fotográfico fez a curta-metragem Salut les Cubains (1971).

No seu trajeto artístico, sempre com um pé na ficção (recorde-se, por exemplo, o admirável Sem Eira Nem Beira, com Sandrine Bonnaire) e outro no documentário (Daguerréotypes, Mur murs, Os Respigadores e a Respigadora), ou baralhando os dois, a grande linha emocional que liga tudo isto é o cineasta e amor da sua vida Jacques Demy (1931-1990). É como se todos os caminhos fossem dar a ele, porque a sua história partilhada, durante mais de 30 anos, é também a história das suas experiências cinematográficas. Jacquot de Nantes (1991), filme biográfico de Demy, realizado por Varda pouco antes da morte dele, é uma das ternas provas desse amor.