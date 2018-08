Cláudia Pascoal já cantou "O Jardim" na Eurovisão

Claudia Pascoal esteve pela primeira vez no palco da Eurovisão

Netta vem à Eurovisão dizer: "Não me podes maltratar mais"

Cláudia Pascoal e Isaura já cantaram esta tarde "O Jardim" no palco da Altice Arena, em Lisboa, onde vai decorrer a final da Eurovisão, a 12 de maio. As representantes portuguesas receberam aplausos a partir da sala de imprensa e contaram com um silêncio atento durante a primeira atuação.

Portugal e os cinco países apurados para a final - os Big Five (França, Reino Unido, Itália, Espanha e Alemanha) - ensaiam esta sexta-feira pela primeira vez. Neste primeiro ensaio os jornalistas e fãs não podem entrar na Altice Arena para assistir. A entrada só é permitida na segunda ronda de ensaios, que está marcada para domingo.

Neste momento, "O Jardim", escrita por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal está em 21º lugar nas tabelas de apostas e espera-se que suba depois do primeiro ensaio. Para a final, a cantora portuguesa mudou de look: trocou o vestido preto por um branco. Mas manteve a cor de cabelo.