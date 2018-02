Pub

Registaram-se no primeiro dia do Ano Novo Lunar as maiores receitas diárias de sempre de bilheteira num valor a rondar os 161 milhões de euros. O filme chinês "Detective Chinatown 2" foi o mais visto

As salas de cinema chinesas registaram em 16 de fevereiro, o primeiro dia do Ano Novo Lunar, as maiores receitas diárias de sempre de bilheteira, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Segundo a Administração Estatal de Imprensa, Publicações, Rádio, Cinema e Televisão, os cinemas chineses faturaram, no total, 1260 milhões de yuan (161 milhões de euros), no primeiro dia do Ano Novo Lunar, a maior festa das famílias chinesas.

Na semana das férias do Ano Novo, que decorreu entre 15 e 21 de fevereiro, as salas de cinema chinesas faturaram 5720 milhões de yuan (732 milhões de euros).

O cinema chinês aproveita estas datas para promover as grandes produções nacionais, em detrimento dos filmes importados.

O filme chinês "Detective Chinatown 2" liderou a bilheteira, com receitas de 1890 milhões de yuan (242 milhões de euros).

Com uma receita de 55900 milhões de yuan (7160 milhões de euros), a China foi, no ano passado, o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos.