COLO Teresa Villaverde



Como filmar o mundo à nossa volta? Mais do que isso: como contar histórias do presente do nosso país, não o reduzindo a estereótipos dramáticos e morais de telenovela?

Eis algumas questões, de uma só vez estéticas e políticas, que a produção cinematográfica portuguesa continua a enfrentar. O mais recente filme de Teresa Villaverde, autora de títulos marcantes como Os Mutantes (1998) e Transe (2006), aí está, como caso modelar de um cinema genuinamente social, intensamente humano, neste caso inventariando sinais da crise económica.

Através dos dramas de uma família atingida pelo desemprego e pelas mais cruéis clivagens entre gerações, Villaverde filma personagens e lugares em que nos reconhecemos e projetamos. Como se prova, continua a existir algum cinema português que não desistiu do real.

Classificação: **** muito bom