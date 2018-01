Pub

"The Post", de Steven Spielberg

A América precisava deste filme, neste momento. Centrado no caso Pentagon Papers o documento secreto que provava como as várias presidências ocultaram a real situação da guerra do Vietname The Post é um grito de liberdade em plena era Trump/Fake News.

Com Meryl Streep no papel da herdeira do The Washington Post, que decidiu a divulgação do documento, e Tom Hanks na pele do editor, esta é uma história contada através da dinâmica coletiva. A saber, o modo como estas brilhantes figuras de topo e os seus jornalistas geriram uma corrida contra o tempo.

E Spielberg filma esse enérgico labor com autêntica mestria, conferindo a cada momento a devida gravidade e respiração dramática. Somos atraídos para aquela realidade também pelas notas musicais de John Williams e o trabalho de fotografia de Janusz Kamiski, no pulso e celebração da verdade.

Classificação: **** (Muito bom)