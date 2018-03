Pub

10 de junho é a nova data para o Coliseu de Lisboa, onde o brasileiro mostrará Caravanas

O músico e compositor vem a Portugal em junho apresentar o seu novo álbum, Caravanas, fazendo-o dialogar com o seu já clássico reportório. Chico Buarque sobe ao palco do Coliseu do Porto nos dias 2 e 3 de junho e ao de Lisboa a 7, 8, 9 e, foi anunciado nesta sexta-feira, 10 de junho.

Chico Buarque começou esta digressão no Brasil, ao longo de 25 concertos. Só no Rio de Janeiro foi visto por cerca de 50 mil pessoas. Do concerto fazem parte, além das canções que compõem Caravanas, o seu 23º álbum de estúdio, editado em julho de 2017, outras 19 canções escolhidas entre o seu cancioneiro entre a década de 60 e hoje.

O espetáculo será dedicado ao músico Wilson das Neves, que morreu no ano passado, adianta a promotora do concerto Everything Is New, e que neste concerto será substituído pelo baterista Jurim Moreira . Ao lado de Chico, no palco, estarão ainda o maestro, arranjador e violonista Luiz Claudio Ramos, João Rebouças no piano, Bia Paes Leme nos teclados e voz, Chico Batera na percussão, Jorge Helder no contrabaixo, e Marcelo Bernardes na flauta e sopros.

Entre Chico (2011) e Caravanas (2017), Chico Buarque lançou o quinto romance, O Irmão alemão", e participou, como convidado, no mais recente álbum da fadista Carminho, intitulado Carminho canta Tom Jobim.

A última vez que Chico Buarque atuou em Portugal foi em 2006, quando fez nove concertos em Espinho, Porto e Lisboa a propósito do álbum Carioca.