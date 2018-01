Pub

A dupla britânica sobe ao palco Mundo a 29 de junho, em que os cabeça de cartaz são os The Killers. São a mais recente confirmação do festival

Já se passaram 16 anos, desde aquela quente sexta-feira, a 2 de Agosto de 2002, quando os The Chemical Brothers transformaram o festival do Sudoeste numa das maiores raves de que há memória em Portugal. Na altura, por cá, os festivais de música ainda eram quase dominados em exclusivo pelo rock, especialmente ao nível dos cabeças de cartaz, onde propostas claramente de dança ainda rareavam. Mas nessa noite tudo mudou, quando Tom Rowlands e Ed Simons colocaram toda aquela multidão a dançar os que já os conheciam, os que não faziam ideia de quem eram (ainda havia alguns) e até os que os desprezavam. Deste então, a dupla tornou-se visita regular a Portugal, tendo até atuado na Estação do Rossio, em Lisboa, em 2007, que durante uma noite foi transformada em discoteca. Passaram ainda por Vilar de Mouros (2004), de novo pelo Sudoeste (2008), Nos Alive (2011 e 2016) e alguns outros palcos, mas ainda faltava um, o do Rock in Rio, onde finalmente se vão estrear a 29 de junho, num dia que também contará com a presença dos americanos The Killers. Se tudo correr como habitualmente, a Cidade do Rock será nessa noite transformada numa imensa pista de dança, ao som de êxitos como Hey Boy Hey Girl, Galvanize ou Block Rockin' Beats.

Em conjunto com os Prodigy e Fatboyslim, os The Chemical Brothers foram os pioneiros do chamado Big Beat, um estilo de música de dança que na segunda metade da década de 90 invadiu os territórios habitualmente pertencentes ao pop e ao rock, usando as mesmas armas destes. Ou seja, misturando batidas de hip-hop, ritmos funk e riffs de guitarras a alta velocidade. Uma mistura explosiva, como se viu naquela cada vez mais distante noite de verão em 2002, que viria a definir grande parte da história da música nos anos seguintes e elevou os The Chemical Brothers ao estatuto de estrelas planetárias. Foram aliás os únicos, do trio atrás citado, a tornarem-se realmente transversais em termos de público, com a sua música a tocar constantemente não só na rádio e na tv, mas também em diversos jogos eletrónicos e nas bandas sonoras de filmes como O Efeito Borboleta, O Cisne Negro ou Lara Croft: Tomb Raider.

Na pré-história disto tudo, Ed Simons tinha como referências musicais os New Order e os The Smiths, enquanto Tom Rowlands misturava nos seus gostos a eletrónica de bandas como Heaven 17, Kraftwerk ou Cabaret Voltaire com as guitarras dos The Jesus and Mary Chain. Até ao dia em que ambos descobriram o hip-hop, em especial grupos como Public Enemy ou Beastie Boys. Os ritmos do hip-hop, misturados com os da tecno e da house, tornaram-se então recorrentes nos sets que a dupla, então chamada The 237 Turbo Nutters, passava no pequeno clube Naked Under Leather, em Manchester. Era já o início da marca de água dos The Chemical Brothers, que antes ainda se chamaram The Dust Brothers, numa homenagem à dupla de produtores dos Beastie Boys. Foi sob este nome que começaram a produzir os primeiros temas próprios, utilizando apenas um computador, um sampler e um teclado. O primeiro single será uma remistura da versão feita pelos This Mortal Coil para o clássico de Tim Buckley Song to the Siren, criticada por muitos djs por ser "demasiado lenta". Seria a última vez que ouviriam tal coisa. Em 1995, os The Chemical Brothers davam-se a conhecer com o álbum de estreia Exit Planet Dust e a música de dança começava finalmente a tornar-se mainstream

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa tem data marcada para 23, 24, 29 e 30 de junho 2018 no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Para esta edição, a organização já confirmou Muse (23 de junho), Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir (24 de junho), The Killers e The Chemical Brothers (29 de junho). Os bilhetes custam entre 69 euros (diário) e 117 (passe para o segundo fim de semana).

