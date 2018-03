Pub

A familiaridade do ator de Taboo e Peaky Blinders com uma das personagens acabou por não figurar na versão final do mais recente filme da saga Star Wars

Os fãs de Tom Hardy que viram goradas as expectativas de ver o seu ator de eleição participar no Episódio VIII de Star Wars, Os Últimos Jedi, têm agora oportunidade de verificar o que perderam.

A cena cortada está disponível no Youtube e permite ver que ao ser retirado este cameo - como é costume chamar nos meios cinematográficos a estas pequenas participações - não se perdeu muito. Hardy assume a identidade de um Stormtrooper, a temida guarda do regime da First Order, pelo que só se se soubesse quem estava por baixo do reluzente uniforme branco e preto apreciaria a piada.

Mas a familiaridade do Stormtrooper Hardy com Finn está a fazer levantar alguns sobrolhos e a gerar comentários de espanto. No vídeo percebe-se porquê.

A cena é estranha: em plena operação de infiltração dos rebeldes na base da First Order, um dos soldados de serviço reata conhecimento com o seu ex-camarada FN-2187, ou seja, a personagem que depois adota o nome de Finn.

A diálogo e familiaridade demonstrados não passam de um fait divers e nada acrescentam à história pelo que a cena acabaria por ser cortada - e compreensivelmente.

O mesmo não se pode dizer do cameo de Ed Sheeran na série A Guerra dos Tronos - esta participações de famosos em grandes produções estão na moda em Hollywood -, que embora nada acrescentando ficou na versão final do primeiro episodio da sétima temporada da saga.