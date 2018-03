Pub

Seminário internacional junta arquitetos nacionais e internacionais representados na exposição Poder Arquitetura, que inaugurou com a Casa em novembro

De Ádám Hatvani a Vijitha Basnayaka. Arquitetos de várias latitudes e experiências estão em Matosinhos, sexta e sábado, a debater os poderes - poder coletivo, poder doméstico, poder tecnológico e poder económico, no primeiro dia; Poder regulador, poder cultural, poder mediático e poder ritual, no segundo.

"Integrado no Please Share! - programa com curadoria de Roberto Cremascoli - o Indoor apresenta uma série de debates envolvendo arquitetos e gabinetes de renome internacional representados na mostra Poder Arquitectura, que arrancou aquando da inauguração e se prolonga até ao próximo 18 de março", refere a Casa da Arquitetura.

A exposição Poder Arquitectura, comissariada pelos arquitetos Jorge Carvalho, Pedro Bandeira e Ricardo Carvalho, ocupa os 800 metros quadrados da Nave Expositiva com uma proposta de reflexão em torno de oito poderes que se alinham, infletem e divergem entre si.

Presentes no seminário estarão arquitetos de de várias proveniências: Sri Lanka, Brasil, Suíça, Hungria, Itália, Bangladesh, Reino Unido, Dinamarca e Portugal.

Manuel Aires Mateus é um dos participantes no Indoor | Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

São eles: Ádám Hatvani, Aires Mateus, Bruno Figueiredo, Camilo Rebelo, Chris Watson, Guilherme Wisnik, Inês Lobo, Inês Moreira, Ivo Poças Martins, João Belo Rodeia, João Luís Carrilho da Graça, João Mendes Ribeiro, João Pedro Serôdio, Joaquim Moreno, Jorge Carvalho, Luís Santiago Baptista, Manuel Aires Mateus, Manuel Correia Fernandes, Marina Tabassum, Miguel Judas, Nuno Brandão Costa, Nuno Grande, Paolo Tombesi, Pedro Appleton, Pedro Bandeira, Renato Rizzi, Ricardo Carvalho, Vijitha Basnayaka.

Inscrição paga e limitada aos lugares disponíveis: 1 dia 10 euros; 2 dias 15 euros. A entrada é gratuita para estudantes e há tradução em simultâneo.