A Casa da Arquitetura - Centro Português da Arquitetura, em Matosinhos, que vai ser inaugurada na sexta-feira, poderá ser visitada gratuitamente até dia 30 de dezembro, disse hoje à Lusa fonte da instituição

O objetivo desta medida é chamar as pessoas à Casa da Arquitetura, de modo a familiarizá-las com o espaço, para que, no futuro, vão visitar as exposições em exibição ou participar nas conferências.

A inauguração das novas instalações, no quarteirão da Real Vinícola, decorre de sexta-feira a domingo e inclui exposições, visitas, debates, performances, filmes, música, lançamentos de livros e atividades para crianças e famílias para "celebrar a arquitetura".

O arquivo da Casa da Arquitetura, que tem mais de 500 maquetes, painéis, desenhos, serigrafias, DVD, livros e outros materiais do acervo e espólio de diversos arquitetos, entre os quais Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira, João Álvaro Rocha, Paulo Mendes da Rocha e Fernando Távora, também estará aberto ao público.

A programação contempla a abertura da exposição "Poder Arquitetura", comissariada pelos arquitetos Jorge Carvalho, Pedro Bandeira e Ricardo Carvalho, que propõe reflexão em torno de "oito poderes que se alinham, infletem e divergem entre si".

Patente até 18 de março de 2018, a mostra reúne fotografias, maquetas, livros, desenhos, vídeos, revistas, postais e outros materiais em torno de uma centena de projetos de arquitetura construídos à volta do mundo.

"O poder na arquitetura é um tema fundamental para questionar o modo como a sociedade contemporânea e a arquitetura trabalham em conjunto", referiram os comissários, citados em comunicado.

A Casa da Arquitetura inaugura ainda a "X BIAU - Exposição da Bienal Iberoamericana de Arquitetura e Urbanismo", com quatro obras portuguesas das 26 escolhidas para figurar, a cargo dos comissários Ângela Garcia de Paredes e Ignacio G. Pedrosa.

A X BIAU vai estar patente até dia 04 de fevereiro de 2018.

Em declarações à Lusa, o diretor executivo, Nuno Sampaio, disse querer inscrever a Casa da Arquitetura no "circuito internacional" tornando-a numa instituição nacional de âmbito mundial.

"Temos um grande objetivo que é inserir a Casa da Arquitetura, entidade portuguesa, no circuito internacional, para trazer a Portugal o que de melhor se faz lá fora e mostrar lá fora o que de melhor se faz por cá, através da criação de protocolos e parcerias", afirmou.

