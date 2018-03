Pub

É jornalista há mais de 20 anos e um dos rostos mais conhecidos dos noticiários espanhóis. Há um ano, Carme Chaparro lançou um policial e já vendeu 80 mil exemplares.

A frontalidade da jornalista e agora autora Carme Chaparro é grande quando se lhe pergunta qual é a opinião que tem dos muitos jornalistas que escrevem romances: "Quando um advogado escreve um romance, como o Ildefonso Falcones fez A Catedral do Mar, ninguém questiona a sua profissão, se é um jornalista que decide escrever ficção, usando as técnicas da sua profissão, é um alarido." Para que não fiquem dúvidas, acrescenta: "É mais correto que os jornalistas escrevam livros do que os médicos, pois é um caminho mais natural." A jornalista publicou há um ano um thriller psicológico intitulado Não Sou Um Monstro, que teve uma boa receção da crítica e dos leitores. Já vendeu 80 mil exemplares e a tradução chega agora às livrarias portuguesas.

É a história da sua vida profissional?

Não, mas é a história de algumas coisas que disse enquanto apresento noticiários televisivos, muitas das quais ficam na memória e não se esquecem após acabar o programa. Tanto assim que o primeiro capítulo aconteceu mesmo.

Há demasiadas histórias parecidas com a deste romance em Espanha

Sim, agora mesmo aconteceu o caso do menino Gabriel, o único tema de conversa nos últimos 15 dias, e com final surpreendente. Há muitos casos iguais de crianças que desaparecem e nunca se encontram que tive de noticiar.

Já houve algum momento em que não foi capaz de dar a notícia em direto?

Sim, no entanto quando estamos no estúdio aprendemos a lidar com a tragédia. Mas, como não somos um robô, creio que os espectadores apreciam que haja sentimento em quem as diz. Chora-se muito horas antes e depois e levamos o problema para casa, mas quando estamos no ar devemos ser precisos como um cirurgião a operar.

Muitas personagens são do mundo jornalístico. Foi difícil desligar-se?

A profissão permite-nos conhecer muita gente, que vive vidas muito diferentes e interessantes, bem como a ter acesso a situações a que as pessoas normais não podem. Todos as pessoas que fui conhecendo durante a minha vida estão aqui refletidas sob o prisma jornalístico.

Porque são mulheres as principais?

Há homens muito importantes no livro, mas, como nunca tinha escrito ficção, necessitava de ter vozes reais e seria muito difícil escrever com a voz de um homem. Assim é mais credível.

Que tipo de investigação fez?

Não foi difícil, criei um grupo no WhatsApp e, por exemplo, ia esclarecendo com os amigos da polícia as minhas dúvidas, ou falava com um engenheiro dos comboios que me explicava particularidades das carruagens... Os jornalistas estão acostumados a procurar informação para as notícias e desta vez foi para um romance. Não queria erros no livro, a única ficção é a história.

Este é o seu primeiro romance. O que motivou esta aventura?

Comecei pelo final, porque saí do noticiário e enquanto conduzia pensava na notícia sobre uma criança desaparecida. E perguntei-me: existe alguém tão mau para fazer mal a uma criança? Felizmente, o caso acabou bem. Cheguei a casa e escrevi o que pensara e estavam prontos os dois últimos capítulos. Não era minha intenção fazer um livro, só que a seguir surgiu uma primeira frase e já não parei mais.

E com um final surpreendente!

Em Espanha ninguém adivinhou o fim. Não queria que o leitor intuísse antes de se confrontar com o fim como se fosse um choque com um muro.

Que autores policiais a inspiraram?

Li muito e de tudo desde criança, portanto acho que me fui preparando a vida toda para quando chegasse o momento de escrever este livro. Aliás, faço uma homenagem a Stephen King no próprio livro porque o aprecio muito.

Há situações que colocam em causa a ética do jornalismo. Pressões políticas, revelação de pormenores da investigação. Essa é uma realidade espanhola?

Sim. Os responsáveis de comunicação dos políticos têm dois trabalhos: escrever os seus discursos e tentar orientar os jornalistas para os seus interesses. Estes devem escolher livremente o tema da notícia e não se deixarem pressionar. O mesmo se passa com o poder económico através da publicidade.

Parece existir muita promiscuidade entre jornalistas e a polícia...

Volto ao caso recente do menino Gabriel. Nós, jornalistas, conhecíamos muito do que a polícia sabia, mas não podíamos contar. Por exemplo, três dias antes de a assassina ser presa - ela já confessou - a polícia pediu para não a seguirmos. Não disseram porquê, nem podíamos revelar esse pedido, ou seja, percebemos que alguma coisa ia acontecer. O meu dever era não estragar a investigação, o que mostra que a boa relação entre as partes pode ajudar a resolver certos casos. Contudo, a nossa obrigação é descobrir a verdade.

As redes sociais acrescentam um novo problema ao jornalismo?

É um tema muito complicado porque trouxeram coisas boas e facilitam a vida dos jornalistas em situações antes impensáveis. O mal é que, tal como toda a gente acha que é um treinador de futebol também se acham jornalistas, só que são os profissionais os melhores para descobrir o que é verdade e mentira e contextualizar as notícias.

Como fica a urgência em dar a notícia?

Já aprendemos que é preciso verificar as notícias ou mata-se alguém que não morreu por causa da pressa. Por isso, às vezes no noticiário acho melhor não dar certas notícias antes de a confirmar bem para não sermos desmentidos.

A linguagem televisiva é muito sucinta. Foi fácil fazer capítulos em cima de capítulos como existem neste livro?

É por isso que tenho uma maioria de capítulos curtos. Quando acabei a primeira versão até achei que se parecia com um filme, como se cada capítulo fosse uma pequena história no total do romance e sob uma forma muito visual. As minhas introduções nos noticiários duram 15 segundos e aqui temos sete horas de leitura.

Não Sou Um Monstro

Carme Chaparro

Editora Planeta

328 páginas

PVP: 18,85 euros