Pub

Nomeada como atriz secundária e também como autora da canção de "As Lamas de Mississipi".

Não é por acaso que Mary J. Blige é conhecida como "a rainha do R&B". Nas nomeações para os Óscares, a cantora, compositora e produtora musical norte-americana consegue uma dobradinha: está nomeada como atriz secundária do filme As Lamas do Mississipi, de Dee Rees, e esta também nomeada para melhor canção original, Mighty River, que aparece no mesmo filme e de que ela é autora e intérprete.

Nascida no Bronx, Nova Iorque, há 46 anos, Maru J. Blige começou sua carreira no inicio da década de 90, gravando seu primeiro álbum What's the 411? que estreou em primeiro lugar na Billboard 200. Desde 1992, já ganhou 9 Grammy Awards, tendo sido a única artista a ganhar na categoria Pop, Rap, R&B, e Gospel.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A revista Rolling Stone incluiu o álbum My Life (de 1994) na lista dos "500 Maiores Álbuns de Todos os Tempos". O álbum também foi incluído na lista da Time dos "100 Maiores Álbuns de Todos os Tempos".

Entre muitas outras distinções, Mary J. Blige recebeu o World Music Legends Awards, um dos mais importantes prémios do ramo musical, por revolucionar o R&B combinando Hip-Hop e Soul como ninguém.

Como atriz, Mary J. Blige tem feito diversas participações especiais em programas e séries de televisão e, nos últimos anos, papéis cada vez mais consistentes em filmes. Participou por exemplo em I Can Do Bad All By Myself (2009), filme de Tyler Perry. Em 2013 entrou em Rock of Ages, de Adam Shankman. E depois em Black Navity, de Kasi Lemmons (2013), ao lado de Jennifer Hudson:

Veja a participação de Mary J. Blige na série How To Get Away With Murder, como cabeleireira, aqui numa cena com Viola Davis:

Agora, Mary J. Blige vai ficar na história por mais um motivo: é a a primeira pessoa a ser nomeada, no mesmo ano, numa categoria de interpretação e de canção. Em declarações ao jornal US Today, a cantora disse que acordou com o telefone a tocar, às 5:30 da manhã, e ficou muito emocionada: "Não conseguia parar de chorar"