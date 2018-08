Mikolas Josep durante o ensaio da canção "Lie to Me" no domingo

O artista checo usou a rede social Instagram para explicar o seu atual estado de saúde. "Confirmo que me lesionei no ensaio de ontem e que a situação se agravou com o passar das horas. Nem consigo andar. Saí de um hospital e estou a caminho de outro".

A mensagem no Instagram publicada ontem à noite é acompanhada de uma imagem de Mikolas Josep numa maca de hospital.

A lesão aconteceu ontem de manhã quando o representante da República Checa, autor da canção Lie to Me fazia os seus primeiros ensaios no palco do Altice Arena para a primeira semifinal da Eurovisão, que acontece a 8 de maio.

A primeira entrada em cena foi abortada pelo artista, por sentir que a plataforma onde ia atuar não estava fixa. O artista repetiu a sua canção, um tema pop cheio de elementos coreográficos, e foi à segunda tentativa que se lesionou durante uma manobra mais complexa.

Mikolas Josep durante o ensaio da canção "Lie to Me" no domingo © Thomas Hanse

O habitual encontro com fãs e jornalistas que se segue aos ensaios ficou imediatamente comprometido. Apenas os elementos da delegação checa compareceram, explicando a situação.

A República Checa tem novo ensaio marcado para o dia 3.

Mikolas Josep, oriundo de uma família de músicos, segundo o seu currículo, é um cantor com provas dadas no seu país, que estudou música em Londres e foi modelo antes de se dedicar à música. Compõe, produz e também tem realizado os vídeos das suas canções.

O DN espera uma resposta do assessor de imprensa da República Checa para conhecer o estado de saúde do cantor hoje.