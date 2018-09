Até que ponto um grupo de jovens pode ser o reflexo de um país e, ao mesmo tempo, o semblante universal de uma geração? Laurent Cantet pode não ter partido especificamente desta interrogação, mas O Workshop, que chega hoje às salas portuguesas, acaba por responder a ela com uma eloquente e intimista abordagem cinematográfica. Outra coisa não se esperava do cineasta francês (realizador de A Turma) que, filme a filme, vem desenhando um mapa humano de vigorosa consciência social. É então esse princípio que norteia aqui o seu olhar sobre os agitados jovens de uma oficina de escrita, orientada por uma romancista (Marina Foïs, magnífica). Num processo de partilha, juntos procuram elaborar um fio condutor para a história que devem escrever, tendo como pano de fundo o passado industrial da cidade de La Ciotat, onde se encontram num sereno verão.

Sem demoras, mas também sem pressas, Cantet coloca o espectador perante o vazio inicial, a "página em branco" onde as ideias começam a surgir como esboços da imaginação individual de cada um, no ensaio da dita experiência coletiva. Aqui, o conceito de "ação" reside nesse debate, no diálogo vivo e franco que vai alimentando uma visão narrativa progressivamente mais nítida. E através dos elementos da ficção criada em conjunto, expõem-se de igual modo as fragilidades de uma geração, os seus medos comuns a certa altura fala-se dos casos de terrorismo em França) e as feridas abertas de uma sociedade que ainda convive mal com a sua própria heterogeneidade cultural - estamos, no fim de contas, diante de um grupo que expõe essa diversidade em cor de pele, credo e passado familiar.

É no momento em que um desses jovens, Antoine (o debutante Matthieu Lucci), começa a dar vazão literária, perante os colegas, aos seus impulsos de violência - espelhada na vida íntima que Cantet vai secamente observando, como seja no vício dos videojogos - que a estrutura dinâmica assegurada pela professora perde a âncora. Como separar os sentimentos de alguém da veemência das suas próprias palavras? Ele torna-se, por si só, o elemento de thriller que estava a ser trabalhado no plano da produção ficcional, convertendo a realidade num território ameaçado, e estranhamente tentador. Perde-se a linha de fronteira entre a personagem e o corpo que sustenta alguma forma de verdade.

A maior virtude de O Workshop, filme que resulta de mais uma virtuosa colaboração no argumento (a quinta, para sermos precisos) entre Laurent Cantet e Robin Campillo, está na subtileza com que se desenvolve o quadro psicológico do jovem Antoine, dentro de uma paisagem que tanto cria com ele uma simbiose como acaba por representar o seu abismo íntimo. Cantet trabalha então o ponto em que a profunda solidão humana, ou a solidão da juventude, se encontra com as grandes questões dos nossos dias, na vertigem de um retrato universal. Será este o desígnio humanista do filme? Só basta que através dele mergulhemos no nosso próprio abismo.