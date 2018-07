Bruno Mars deu tudo: êxitos e fogo-de-artifício

Não se pode dizer que Bruno Mars tenha deixado o melhor para o fim. Treasure, a terceira canção a sair dos altifalantes do Parque da Belavista, trouxe braços no ar e vozes em uníssono com o artista. Tinha brindado a audiência com fogo-de-artifício, algo que se repetiu várias vezes ao longo da noite.

"É uma honra estar aqui esta noite", cumprimentou, entre canções. Eram 85 mil no Rock in Rio este domingo à noite, e os 90 minutos de concerto deram à audiência todos os êxitos de Bruno Mars. A marcha nupcial antecipou Marry You, um dos êxitos do álbum de estreia do música, Doo-Wops & Hooligans, em 2010. Runaway Baby e Just The Way You Are, que fazem parte deste disco, também fizeram parte do alinhamento de 14 canções do concerto. Foi assim:

Intro

1. Finesse

2. 24K Magic

3. Treasure

4. Perm

5. Call All My Lovelies

6. Chunky

7. That's The Way I Like

8. Versace on The Floor

9. Marry You

10. Runaway Baby

11. When I Was Your Man

12. Locked Out of Heaven

13. Just The Way You Are

Encore:

14. Uptown Funk

O parque da Belavista encheu © Sara Matos/ Global Imagens

Bruno Mars, 32 anos, tem andado em digressão pela Europa. Já passou pela Bélgica, Holanda, Espanha, e, à semelhança do que se passou em alguns destes concertos da 24K Magic World Tour, Bruno Mars dá o palco a um dos seus músicos para tocar um solo de piano, antes de 'atacar' Locked Out of Heaven e Just The Way You Are, o momento em que apresenta a banda. Pelo meio, mais agradecimentos, incluindo o obrigatório agradecimento em língua nativa. "Obrigada a todos e cada um de vocês".

Choveram confetes e viu-se mais fogo-de-artifício até ao final. Quando a voz se calou depois do encore, com Uptown Funk, Bruno Mars desapareceu camuflado pelo fumo.