Encenadora brasileira apresentou no ano passado em Lisboa o espetáculo "E se elas fossem para Moscou?" e vai voltar este ano.

Tal como já se suspeitava, a autora, encenadora e cineasta brasileira Christiane Jatahy será a artista em destaque ao longo deste ano na cidade de Lisboa. Esta será a quarta edição do Artista na Cidade que já apresentou Faustin Linyekula (2016), Tim Etchells (2014) e Anne Teresa de Keersmaeker (2012). O programa da bienal será apresentado no domingo à noite, no Teatro São Luiz, numa sessão que contará com a presença de Christiane Jatahy.

Será o regresso de Jatahy a este teatro onde, no ano passado, apresentou com grande sucesso o espetáculo E se elas fossem para Moscou?, integrado no Festival Alkantara, a partir do texto As Três Irmãs de, Anton Tchekhov. O espetáculo aconteceu em maio e, no final, a encenadora e as atrizes Stella Rabello, Julia Bernat e Isabel Teixeira, manifestaram-se, ainda no palco, contra o afastamento de Dilma Roussef da presidência do Brasil, levantando cartazes com as palavras "não ao golpe".

Christiane Jatahy nasceu no Rio de Janeiro em 1968 e formou-se em teatro, jornalismo e filosofia, e fez ainda uma pós-graduação em cinema. Começou a sua carreira como atriz mas desde 1994 é também encenadora. Com um trabalho que cruza várias disciplinas, num diálogo permanente entre o palco e a tela, Christian Jatahy trabalha habitualmente com a sua companhia, Vértice Teatro, e defende a eliminação das fronteiras entre a cena e o público. Tornou-se no ano passado, o primeiro nome brasileiro a dirigir um espetáculo na Comédie Française, a companhia teatral fundada em 1680. Foi lá que fez A Regra do Jogo, a partir do filme de Jean Renoir (1939). Além disso, em 2017 e 2018, antes de Lisboa, esteve ainda envolvida em projetos com outros teatros parisienses, como o Centquatre e o Odéon.

O Teatro Nacional D. Maria II já tinha anunciado na sua programação uma trilogia desta autora, composta pelos espetáculos Julia (adaptação de Menina Julia, de Strindberg), que será apresentado de 4 a 6 de maio; a reposição de E se elas fossem para Moscou? (a parir de As Três Irmãs, de Tchekhov), de 11 a 13 de maio; e A Floresta Que Anda (inspirado em Macbeth, de Shakespeare), de 19 a 20 de maio. Nessa altura, haverá também no Teatro Nacional um workshop orientado por Jatahy com o tema "Relação. Reação. Criação."

E também já se sabia que o São Luiz iria coproduzir o novo espetáculo de Jatahy, Ítaca, que será apresentado de 7 a 11 de Junho, fechando o Alkantara Festival. Será um espetáculo, diz a sinopse, "sobre as odisseias imaginadas e as odisseias reais. Sobre a odisseia de Homero e outras inspirações".

Resta agora saber que mais poderemos ver de Christiane Jatahy em Lisboa até ao final do ano.

A Bienal Artista na Cidade 2018 é uma iniciativa da Câmara de Lisboa através da Egeac e tem como parceiros o Alkantara Festival, Centro de Estudos de Teatro (Faculdade de Letras da Universidade de Lisnoa), Cinema Ideal, Cinema São Joge, Cinemateca Portuguesa, Escola Superior de Teatro e Cinema, Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, Museu de Lisboa, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional D. Maria II e o festival Temps D'Images.

