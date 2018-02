Pub

O músico Branko faz a curadoria do palco Nos Clubbing na noite do dia 13 de julho, no Nos Alive

93% da ocupação do NOS Alive, festival que regressa nos dias 12, 13 e 14 de julho está já garantido. Álvaro Covões, que dirige a Everything Is New, respondia ao DN ontem, dia de novidades do festival que decorre no Passeio Marítimo de Algés, que 14 mil bilhetes foram vendidos a estrangeiros, sublinhando contudo que "o NOS Alive é acima de tudo um festival para os portugueses".

Pouco antes, sentado ao lado de Isaltino Morais, e de Rita Torres Baptista, da NOS, anunciava Branko (João Barbosa), o produtor e DJ, ex-Buraka Som Sistema e responsável da editora Enchufada, como curador do Palco Clubbing para o dia 13. Aparecia então Branko, agradecendo a oportunidade de mostrar esta "eletrónica diferente de várias cidades emergentes" e de fazer de Lisboa "capital da eletrónica global". E quase se esquecia de dizer que ele próprio vai atuar, naquele dia que programou para os congoleses Kokoko! - o coletivo de Kinshasa que, quando ouviu, o fez ficar como "aquele emoji de mindblowing -, o americano Sango, o sul-africano DJ Lag, Populous, Progressivu e XXIII e PEDRO, estes portugueses. Além disso, haverá uma parceria entre o DJ Rastronaut e o artista AkaCorleone.

Outra das novidades é o convite "absolutamente fora do comum" feito pelas Nações Unidas ao NOS Alive, para se associarem aos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, em que se incluem erradicar a pobreza ou consumo e produção responsáveis. Nunca outro festival de música recebera antes este convite.

O recinto, junto ao Passeio Marítimo de Algés, recebe cerca de 55 mil pessoas por dia. No início de 2018, a organização anunciou que os bilhetes para assistir aos três dias do festival estavam esgotados.

Pearl Jam, Alice in Chains, Artic Monkeys, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, The National e Franz Ferdinand são alguns dos nomes já confirmados. Entre os portugueses, estão confirmados Xinobi, Minta & The Brook Trout, Beatriz Pessoa, PAUS e Miguel Araújo