O trio norte-americano sobe ao Palco NOS no segundo dia do festival para apresentar o mais recente disco de originais, "Wrong Creatures", editado no dia 12 de janeiro.

É com o oitavo álbum de estúdio, Wrong Creatures, sucessor de Specter At The Feast de 2013, recentemente editado em janeiro que os Black Rebel Motorcycle Club se vão apresentar no segundo dia da edição deste ano do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, anunciou hoje a promotora do festival.

Este novo trabalho da banda de São Francisco foi produzido por Nick Launay, famoso pelo seu trabalho com os Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire e Nick Cave & The Bad Seeds. Peter Hayes (vocal, guitarra, harmónica), Robert Levon Been (vocal, baixo, guitarra), e Leah Shapiro (bateria) são os três elementos da banda formada em 1998, originalmente com o nome Elements.

Depois da edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, para a edição deste ano, que se realiza de 12 a 14 de julho, os passes de três dias e os bilhetes diários para o último esgotaram a sete meses do evento.

Mesmo assim, ontem foi confirmada mais um banda para dia 14, os norte-americanos The Last Internationale. A dupla, formada por Delila Paz e Edgey Pires, esteve no Alive em 2014, tendo na altura incitado o público presente a "protestar" e cantado um excerto de "Grândola, Vila Morena" a cappella. "Vamos protestar, fazer barulho contra esse Passos Coelho [primeiro-ministro português]", disse na altura Edgey Pires, neto de portugueses de Arcos de Valdevez, misturando insultos, em português e inglês, durante a atuação da banda.

Os bilhetes para dia 14 já estão esgotados, tal como os passes de três dias, estando apenas disponível um passe de dois dias (12 e 13 de julho).

Do cartaz do Alive fazem também parte, entre outros, Pearl Jam, Arctic Monkeys, Eels, Snow Patrol, Chvrches, Friendly Fires, Future Islands, Marmozets, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club e Yo La Tengo.