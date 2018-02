Pub

Os bilhetes para o segundo concerto dos U2 em Lisboa, a 17 de setembro, estarão à venda exclusivamente 'online' a partir das 09:00 de sexta-feira, anunciou hoje a promotora Ritmos & Blues.

Os bilhetes para o concerto na Altice Arena estarão disponíveis na Blueticket e a venda é limitada a quatro ingressos por pessoa.

Os U2 têm dois concertos marcados este ano para Portugal, nos dias 16 e 17 de setembro na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão "EXPERIENCE + iNNOCENCE".

Os bilhetes para o primeiro concerto esgotaram em poucos minutos no dia em que foram postos à venda, pelo que a banda anunciou a marcação de uma segunda data, com a venda de bilhetes ao público marcada para sexta-feira.

Tal como no primeiro concerto, houve pré-vendas de bilhetes para os fãs da banda irlandesa.

Esta será a sexta vez que os U2 atuam em Portugal, oito anos depois de terem feito dois concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra, em outubro de 2010. Em 1982, tocaram no festival de Vilar de Mouros e, em 1993, 1997 e 2005, atuaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Os U2 voltam agora à estrada depois de terem feito em 2017 uma digressão de celebração dos 30 anos do álbum "The Joshua Tree".

Em dezembro passado lançaram o álbum "Songs of Experience", que dá o mote agora para a nova digressão mundial, que começa a 02 de maio em Tulsa, nos Estados Unidos, e chega à Europa a 31 de agosto, em Berlim.

Formados em Dublin, em 1976, os U2 integram Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.