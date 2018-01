Pub

A plataforma de venda de bilhetes Blueticket vendeu os bilhetes em 20 minutos. Banda já anunciou segundo concerto.

Estão esgotados os bilhetes para o concerto dos U2 de 16 de setembro no Altice Arena na plataforma online Blueticket, confirmou a promotora Ritmos e Blues ao DN.

Após um período de pré-vendas através do site da banda, foram hoje postos à venda um lote de bilhetes que podiam ser adquiridos em lojas selecionadas da Meo ou na plataforma Blueticket. Se as filas à porta das lojas já eram longas ontem, online as entradas desapareceram em 20 minutos. "Esgotaram há meia hora", disse fonte da promotora Ritmos e Blues cerca das 10.50. "Não existem bilhetes disponíveis para seleção", lê-se no site.

A promotora Ritmos e Blues não revela quantos bilhetes foram postos à venda na plataforma Blueticket.

Nas 21 lojas selecionadas para vender os bilhetes, distribuídas por todo o país e ilhas, estavam disponíveis 2923 entradas. A primeira cidade onde esgotaram foi Ponta Delgado, nos Açores, onde tinham um conjunto de 64. Funchal, na Madeira, também já não tem entradas disponíveis para venda, atualizou o Meo.

Cerca das 11.00, pouco mais de uma centena tinham sido vendidos na loja do centro comercial Dolce Vita Tejo, mas a fila fazia prever que não sobrariam, de acordo com fonte do Meo.

Os bilhetes para o concerto custam entre 37 euros, para uma zona de visibilidade reduzida, e os 325 da melhor localilzação, a chamada red zone. A plateia vale 80 euros e e nos balcões os preços variam entre 100 e os 200 euros.

Os U2 regressam a Portugal oito anos depois de terem estado no Estádio de Coimbra em 2010.

A digressão europeira eXPERIENCE + INNoCENCE arranca a 31 de agosto em Berlim, após uma série de concertos na América do Norte. Além da Alemanha e Portugal, os U2 vão passar pelo Reino Unido, França, Espanha e Dinamarca. Estão ainda previstos espetáculos em Dublin e Belfast, em datas a anunciar.