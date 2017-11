Pub

Os bilhetes para a final de 12 de maio do Festival da Eurovisão foram vendidos em menos de uma hora, de acordo com a página oficial do concurso.

As vendas começaram às 10.00, de Lisboa, no Blueticket e terminaram 55 minutos depois. Estas entradas representavam 30% da lotação da Altice Arena, onde vão decorrer as semifinais e a final. Estes lugares, em pé, são também os mais próximos do palco principal. Custavam 120 euros (standing arena), 200 euros (Golden Circle) ou 299 euros (Premium Golden Circle).

A fila para a compra de bilhetes chegou aos 27 mil, de acordo com o site da Eurovisão.

Os próximos bilhetes, também para a final de 12 de maio, serão postos à venda a 20 de dezembro. "Contemplará bilhetes de todas as tipologias de preços", segundo a Blueticket. Os valores variam entre os 35 e os 299 euros.

Em 2018, serão abertas novas fases de venda de bilhetes. "Em janeiro", de acordo com o site da Eurovisão, "depois do sorteio das semifinais". Estes espetáculos, a 8 e 10 de maio, visam apurar os países que não passam diretamente à final, caso do Reino Unido, Espanha, França, Itália e Alemanha, os chamados Big Five.

Portugal, que venceu a Eurovisão em 2017, em Kiev, com a canção Amar Pelos Dois, interpretada por Salvador Sobral, entra diretamente na fase final e, como é tradição, cabe-lhe ser o anfitrião da edição seguinte. Esta será a 63ª edição do festival da Eurovisão e a cidade de Lisboa conta investir até 5 milhões de euros na organização do evento.