Nikita Alekseev, que representa a Bielorússia com o tema Forever na Eurovisão, ensaiou pela primeira vez este domingo à tarde no palco da Altice Arena a performance que está a trabalhar para a semifinal da Eruovisão, marcada para 8 de maio. Na sala de imprensa, entre fãs, a reação foi menos de palmas, como aconteceu com outros cantores ao longo do dia, mas mais de surpresa. Com muitos "ah" de espanto.

Alekseev durante o ensaio © Thomas Hanses

A encenação que acompanha a canção foge à regra sóbria que os primeiros ensaios mostraram. Há rosas. E em vários momentos. Há uma bailarina, um arco e flecha. Uma bailarina de vermelho, um arco e flecha em forma de rosa, e o próprio cantor 'oferece' rosas.

A performance do artista difere em muito daquela que o conduziu à vitória no seu país, como se pode ver neste vídeo.

Alekseev nasceu em 1993 na Ucrânia, o que este levantou criticas quanto à sua presença como representante de outro país, o que não é caso inédito na Eurovisão, nem sequer este ano. Leni Foureira, grega, vai cantar pelo Chipre.

Como a concorrente portuguesa, Cláudia Pascoal, o cantor participou no concurso de talentos The Voice.

Se passar, Alekseev volta a cantar na final, a 12 de maio.