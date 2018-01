Pub

Benjamin Moser, o biógrafo de Clarice Lispector é o novo nome anunciado para a 18ª edição do Festival Literário da Madeira. Clara Ferreira Alves e José Luís Peixoto também vão marcar presença.

Benjamin Moser é um dos autores que vai estar na próxima edição do Festival Literário da Madeira (FLM), a realizar entre 13 e 17 de março. O norte-americano é conhecido pela sua investigação sobre a escritora Clarice Lispector, sobre quem publicou uma intensa biografia, intitulada Porquê Este Mundo, recentemente editada em Portugal pela Relógio D"Água. Moser interessou-se pela escritora brasileira enquanto era estudante de Literatura de língua portuguesa, tendo esta biografia sido nomeada para o prestigiado National Books Critics Circle Award. Também é responsável pela coletânea de contos da mesma autora que, em 2015, integrou a lista dos 100 melhores livros do New York Times.

Entre os nomes a anunciar para esta edição do FLM estarão também os de Clara Ferreira Alves e de José Luís Peixoto, que participarão em algumas das várias sessões diárias. Autores que se somam aos já anunciados: Otessa Moshfegh, Eleanor Catton, Sofi Oksanen, Esther Mucznik, Frei Bento Domingues e Sheik David Munir. A 18ª edição vai-se reger pelo tema "Jornalismo e Literatura - palavra que prende, palavra que liberta" e volta a levar à Madeira um expressivo conjunto de escritores e personalidaders da cultura nacionais e estrangeiros. Na música, já foi anunciado que será Aldina Duarte a artista convidada para o espetáculo musical no Teatro Municipal Baltazar Dias.