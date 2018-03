Pub

PETER RABBIT Will Gluck

Impossível resistir à pergunta: o que pensaria Beatrix Potter (1866-1943) desta apropriação moderna do seu adorável imaginário infantil? Não vale a pena sequer imaginar. O que Will Gluck faz com esse imaginário é de uma gritante falta de inteligência e bom gosto. Pegando nas personagens da célebre escritora e ilustradora inglesa, este filme (que mistura animação com imagem real) converte as aventuras de quintal do coelho Peter numa salada de peripécias que não deve nada à criatividade.

Aqui está o problema, aliás, de algum do entretenimento juvenil dos nossos dias, que se faz validar pelos clássicos para os embrulhar numa fórmula desinspirada, com uns pozinhos de música pop. Salva-se neste Peter Rabbit os breves instantes em que as ilustrações de Potter ganham vida. Pena que seja só mesmo uma piscadela de olho à beleza do original...

Classificação: * (Medíocre)